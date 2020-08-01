Слуцкая призвала не драматизировать уход Косторной от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая призвала не драматизировать ситуацию с переходом фигуристки Алены Косторной от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

Слуцкая заявила в Instagram, что спортсмена «что-то не удовлетворяет», если принимается решение о смене тренера, «захотелось чего-то нового». Она подчеркнула, что «в этом нет ничего шокирующего».

Как напомнила Слуцкая, «Алексей Ягудин ушел от Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой, Маша Бутырская ушла от Виктора Кудрявцева к Елене Чайковской». По ее словам, «переходы характерны» для фигурного катания и «не преподносились как из ряда вон выходящие».

Слуцкая выразила уверенность, что Косторная – настоящий профессионал, причем «к этому уровню ее подвела именно Этери Тутберидзе».

«Еще некоторое время Алена будет кататься на фундаменте, заложенном предыдущим тренером. А вот что произойдет потом, мы посмотрим», – заявила она, добавив, что «драматизировать не стоит, главное, чтобы результаты были на уровне».

В пятницу чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алена Косторная ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Прежде Косторная заявляла, что Тутберидзе – «такой же человек, словно мама», а не «железная леди».

По словам Тутберидзе, Косторная предъявила «целый список девочек нон грата», с которыми не желала тренироваться на одной площадке.

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