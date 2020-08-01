Проценко сказал, как определить коронавирусный кашель

Главный врач 40-й больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, какой кашель характерен для пациента с коронавирусом.

Проценко отметил, что после того, как сам переболел коронавиром, он ни с чем не спутает этот кашель – у него особенные интонации, передает «Российская газета».

«Не глубокие надсадные, а такие как бы поверхностные. Плюс чувство непроходящего першения», – пояснил врач, указав, что по этим признакам можно сразу ставить диагноз.

Он добавил, что во время болезни не чувствовал запахов и вкус еды.

Ранее в России подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса. Вместе с тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации.