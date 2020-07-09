В Минздраве ответили на сообщения о вызываемом коронавирусом бесплодии

Данных о том, что коронавирусная инфекция может приводить к бесплодию, на сегодняшний день нет, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Таких данных впрямую, что ведет к бесплодию, на сегодня нет. Появились отдельные публикации, что во время заболевания коронавирусной инфекцией выявляются возбудители и возникают воспалительные заболевания, но сегодня это только первые такие исследования. Часть из них уже, так сказать, отозвали свои материалы для доработки», – заявил министр в эфире «России 24», передает ТАСС.

Он отметил, что пандемия коронавируса показала важность совершенствования лабораторной базы и технологий, которые должны быть доступны в регионах и медицинских организациях.

Глава ведомства добавил, что в России возобновят диспансеризацию в регионах со спокойной эпидемиологической обстановкой.

«Мы приостанавливали на определенный период программу диспансеризации. Сегодня мы возобновляем ее в тех регионах, и в тех населенных пунктах, где эпидобстановка спокойная, для того чтобы в том числе планово начать выявлять заболевания и давать рекомендации по здоровому образу жизни. Мы считаем, что это просто архиважно для каждого пациента. И медицинские работники должны обеспечить эту помощь», – сказал Мурашко.

Также министр объяснил, почему в стране не возникло дефицита по реанимационным койкам.

«Во-первых, мы подготовились, у нас было достаточное количество реанимационных палат, полностью оборудованных, сегодня более 25 тыс. коек развернуто по стране. Загрузка максимальная, пиковые нагрузки составляли где-то в пределах 15%-18%. Потому что выстроена была маршрутизация больных, своевременное начало лечения», – сказал глава ведомства.

Он пояснил, что в случае поступления пациента с коронавирусом важен этап, на котором поступает больной в медучреждение.

«Там, где пациент поступает поздно, то есть когда развилось уже массивное поражение легочной ткани или когда возникли тромбофилические осложнения, тромбоэмболические осложнения, то в этой ситуации, конечно же, эффективность оказания помощи снижается. И мы всегда напоминаем пациентам, что именно следование рекомендациям врача, своевременное обращение – <...> если в течение трех суток сохраняется высокая температура, ухудшение состояния <...> в этой ситуации необходима госпитализация. Именно когда вовремя, точно и в нужном месте, эффект и результаты, конечно же, лучше», – подвел итог министр.

В России зарегистрировано свыше 707 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 481 тыс. 316 человек, скончались 10 тыс. 843.

Напомним, в России планируется проводить добровольную вакцинацию от коронавируса.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, на первой группе из 18 добровольцев начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к ним присоединилась вторая группа.