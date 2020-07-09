Найдены останки древнейшей домашней кошки в Средней Азии

На юге Казахстана ученые нашли останки кошки, которая была домашним животным у местных кочевников больше 1 тыс. лет назад, задолго до распространения сельского хозяйства в степях Средней Азии.

Считалось, что в Средней Азии домашние кошки появились достаточно недавно, так как большая часть населения региона долгое время вела кочевой образ жизни, а потому им не нужна была защита от грызунов.

По итогам раскопок на территории городища Жанкент на юго-западе Казахстана археологи из Германии и их коллеги из Высшей школы экономики (Россия) и Кызылординского государственного универстета (Казахстан) выяснили, что это представление было ошибочным, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Scientific Reports.

В начале Средневековья город был одним из перевалочных пунктов на Великом шелковом пути. На его территории жили племена огузов и родственных им кочевников тюркского происхождения, которые часто грабили путешественников и соседей-земледельцев.

Археолог из Галле-Виттенбергского университета (Германия), одна из авторов исследования Эшли Гаруда рассказала, что ее команда нашла на территории Жанкента полный скелет кошки, что представляет собой большую редкость.

Заинтересовавшись этой находкой, ученые с помощью радиоуглеродного анализа вычислили ее возраст, извлекли из костей ДНК и всесторонне изучили его.

Выяснилось, что скелет принадлежал домашней кошке, а не одной из степных вариаций кошачьих, таких как манулы, которые обитают в степях Казахстана и других регионов Средней Азии.

Ее возраст оказался рекордно большим для среднеазиатских домашних кошек –он приближается к отметке в 1100-1200 лет, что стало большой неожиданностью для ученых.

«Огузы были очень практичным народом, они держали домашних животных только тогда, когда те были критически важны для их выживания. К примеру, собаки помогали им пасти овец и другой скот, тогда как кошки предположительно были бесполезны для них», – отметила исследовательница.

Вероятно, данная кошка была домашним животным, которого держали в хозяйстве только из-за эмоциональной привязанности. Об этом говорит, в частности, то, что в последние годы жизни за животным ухаживали, ее хорошо кормили, а также то, что ей удалось выжить после нескольких тяжелых переломов.

Ученые предполагают, что животное появилось у кочевников VIII века благодаря их соседству с Великим шелковым путем и земледельческими народами. Огузы могли заметить экзотическое животное во время одного из своих визитов в города соседей или контактов с торговцами, приобрести его и держать в своем доме как диковинку.

Это говорит о том, что культурный обмен в Средней Азии начался гораздо раньше и был более интенсивным, чем принято считать сейчас, заключают Гаруда и ее коллеги.

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