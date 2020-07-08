Польская PGNiG вернула Газпрому 90 млн долларов

Польская энергетическая компания PGNiG передала российскому Газпрому 90 млн долларов, так как Газпром выплатил слишком большую компенсацию, сообщила компания.

PGNiG вернула деньги 2 июля, на счету компании осталось около 1,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Напомним, «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража выплатил PGNiG 1,6 млрд долларов. Эта выплата стала компенсацией переплаты за газ, поставленный по газопроводу «Ямал – Европа». Однако Газпром выплатил компенсацию без учета недоплат, так что Польше пришлось вернуть 90 млн долларов.

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