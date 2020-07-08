Жителя Москвы отдали под суд за изнасилование девятерых детей

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя столицы по делу об изнасиловании девяти детей, сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина в период с декабря 2016 года по июнь 2018 года в своей квартире в Москве, а также в доме в Тверской области, совершил развратные и иные действия сексуального характера в отношении девяти детей. От его действий пострадали несовершеннолетние в возрасте 9-15 лет, восемь мальчиков и одна девочка, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело будет направлено в Нагатинский районный суд Москвы, обвиняемый находится под стражей.

Ранее суд в Татарстане оправдал 27-летнего жителя Бугульмы, которого обвиняли в сексуальном насилии над родной полуторагодовалой дочерью. Прокуратура Татарстана оспорила решение суда об оправдании отца девочки. Позже Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор.