Ученые показали, во что превратят человека 25 лет удаленки

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7 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:26  |  vz.ru
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Газпрому больше некуда спешить с достройкой «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» готов к достройке Фото: REUTERS/Stine Jacobsen
Дания на удивление быстро решила вопрос с допуском баржи «Фортуна» к достройке «Северного потока – 2» в своих водах. Между тем «Академику Черскому» не требовалось никакого разрешения датских властей. Судно уже давно могло начать работы. Почему же Газпром оттягивает момент старта достройки важнейшего для России газопровода? Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Героизм скромного лейтенанта приблизил к России Крым

Чесменское сражение является одной из самых легендарных побед русского флотаФото: "Чесменский бой",Иван Айвазовский
Ровно 250 лет назад, 7 июля 1770 года, состоялась битва, благодаря которой Россия приобрела Крым и много других новых территорий – сражение при Чесме. Среди забытых героев сражения в первую очередь стоит назвать лейтенанта Дмитрия Сергеевича Ильина – человека, чья храбрость в кульминационный момент перевесила чашу весов на русскую сторону. Подробности...
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Стоит ли верить в «авиаудар Израиля по Ирану»

Так выглядят разрушения на иранском ядерном объектеФото: Wana News Agency/Reuters
Американские СМИ с опозданием почти на неделю обратили внимание на инцидент в Иране на ядерном объекте в Натанзе к югу от Тегерана. Звучат даже предположения, что один из ядерных центров Ирана разбомбила израильская авиация, и это критически важное событие для ядерной программы страны. Что в этих сообщениях является явной натяжкой, а что выглядит более правдоподобно?  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Схиигумен Сергий и его неправославный нефундаментализм

Сергей Худиев, публицист, богослов
Людям внешним иногда кажется, что Церковь – это армия, в которой все беспрекословно повинуются приказам. На самом деле – к добру или к худу – но это не так. Подробности...

Для Ефремова есть наказание хуже тюрьмы

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Похоже, от Михаила Ефремова в его деле уже ничего не зависит. Человек, который мнил себя вершителем судеб и гласом поколения, оказался тряпочной игрушкой, и с ним теперь играют, как раньше он играл другие роли. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария

Зачем японцы напали на Перл-Харбор

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 5 июля 1940 года, американцы в очередной раз стукнули кулаком по столу, заблокировав японский импорт в свою страну. А вся цепочка событий привела Японию к большой войне и выжженным городам. Как же японцы до такого докатились? Подробности...
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    Украина никогда не вернет Донбасс

    Какие страны заявили об отказе от российского газа

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    Турция лишила Россию вековой мечты

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      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
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      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
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      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
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          • С радостью

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          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

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          • Сибирь

          • Дальний Восток

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              Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?

              Ученые показали, во что превратят человека 25 лет удаленки

                 7 июля 2020, 09:17
              Фото: us.directlyapply.com
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Эксперты в сфере психологии и фитнеса создали модель человека, наглядно демонстрирующую, как могут выглядеть люди, если будут всю жизнь работать из дома.

              Как пишет Daily Mail, работницу с удаленки 2045 года зовут Сьюзен. Она страдает от сгорбленных плеч, двойного подбородка, ожирения и «цифрового перенапряжения зрения» – сухость и покраснение глаз из-за того, что она весь день смотрит в экран монитора, передает RT.

              По словам экспертов из компании DirectlyApply, созданная ими модель изображает то, как работа в изоляции может сказаться на нашем теле в том случае, если мы не предпримем шаги, чтобы избежать подобного исхода.

              Помимо упомянутого выше синдрома компьютерного зрения с покраснением и сухостью глаз, у Сьюзен есть так называемая шея эпохи высоких технологий (tech neck). Речь идет о ненормальном искривлении шейного отдела позвоночника, образующемся из-за постоянной работы со смартфона или ноутбука. Это также сопровождается болью или болезненными ощущениями в плечах и шее.

              Еще одна проблема Сьюзен – потеря волос и задержка роста новых волос, спровоцированные дефицитом витамина D в организме. А из-за того, что она весь день проводит за экранами компьютера и других гаджетов, у нее образовались темные круги под глазами.

              Малоподвижный образ жизни, постоянные перекусы и долгое время, проведенное дома, также довели Сьюзен до ожирения.

              И, наконец, последняя серьезная проблема Сьюзен - повышенный уровень стресса. Из-за отсутствия общения с людьми и переработками в течение длительного времени в организме образуется большое количество гормона кортизола, который повышает кровяное давление и наносит вред ее физическому здоровью.

              Напомним, в июне Роспотребнадзор посоветовал оставить на удаленке сотрудников из группы риска.


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