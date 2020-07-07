Ученые показали, во что превратят человека 25 лет удаленки

Эксперты в сфере психологии и фитнеса создали модель человека, наглядно демонстрирующую, как могут выглядеть люди, если будут всю жизнь работать из дома.

Как пишет Daily Mail, работницу с удаленки 2045 года зовут Сьюзен. Она страдает от сгорбленных плеч, двойного подбородка, ожирения и «цифрового перенапряжения зрения» – сухость и покраснение глаз из-за того, что она весь день смотрит в экран монитора, передает RT.

По словам экспертов из компании DirectlyApply, созданная ими модель изображает то, как работа в изоляции может сказаться на нашем теле в том случае, если мы не предпримем шаги, чтобы избежать подобного исхода.

Помимо упомянутого выше синдрома компьютерного зрения с покраснением и сухостью глаз, у Сьюзен есть так называемая шея эпохи высоких технологий (tech neck). Речь идет о ненормальном искривлении шейного отдела позвоночника, образующемся из-за постоянной работы со смартфона или ноутбука. Это также сопровождается болью или болезненными ощущениями в плечах и шее.

Еще одна проблема Сьюзен – потеря волос и задержка роста новых волос, спровоцированные дефицитом витамина D в организме. А из-за того, что она весь день проводит за экранами компьютера и других гаджетов, у нее образовались темные круги под глазами.

Малоподвижный образ жизни, постоянные перекусы и долгое время, проведенное дома, также довели Сьюзен до ожирения.

И, наконец, последняя серьезная проблема Сьюзен - повышенный уровень стресса. Из-за отсутствия общения с людьми и переработками в течение длительного времени в организме образуется большое количество гормона кортизола, который повышает кровяное давление и наносит вред ее физическому здоровью.

Напомним, в июне Роспотребнадзор посоветовал оставить на удаленке сотрудников из группы риска.