Песков пожелал коллективу «Ведомостей» прийти к взаимоустраивающему решению

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет права и намерения вмешиваться в конфликт в издании «Ведомости», и пожелал журналистам и собственникам газеты прийти к взаимоустраивающему решению.

«Мы уже говорили, что, во-первых, все зависит от кодекса каждого издания, он везде разный, и издания работают по разному принципу. В любом случае мы не имеем права и не имеем намерения вмешиваться во взаимоотношения журналистских коллективов и собственников тех или иных средств массовой информации», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Также он отметил, что Кремль желает журналистскому коллективу и собственникам издания прийти к взаимоустраивающему решению таким образом, чтобы газета продолжала функционировать на том же высоком профессиональном уровне, на котором она это делала до сих пор.

Компания «Бизнес Ньюс Медиа», издающая «Ведомости», сообщила, что 2 июля получила письмо от коллектива газеты с рядом требований к новым владельцам. Отправителем письма выступал профсоюз журналистов издания.

Напомним, в июне гендиректор «Бизнес ньюс медиа», издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покинул свой пост. Совет директоров БНМ рекомендовал назначить главным редактором издания Андрея Шмарова. Из-за назначения Шмарова все пять заместителей главреда приняли решение уйти из газеты. Они объяснили, что Шмаров «выполняет политический заказ», кроме того, сотрудники издания голосовали за другого человека.