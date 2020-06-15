Пять замов главреда «Ведомостей» решили уволиться в знак протеста

В качестве протеста против назначения главным редактором «Ведомостей» Андрея Шмарова все пять заместителей главреда приняли решение уйти из газеты.

«Все пять заместителей главного редактора «Ведомостей» уходят из газеты в знак протеста против назначения главным редактором издания Андрея Шмарова», – говорится в сообщении «Ведомостей».

Уточняется, что это Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский. Последний из них работает в «Ведомостях» с основания издания, остальные – около 15 лет.

В сообщении говорится, что за последние месяцы из «Ведомостей» ушли уже около 10 журналистов из более чем 90, в том числе руководители трех отделов. «Все они называли основной причиной ухода нежелание работать со Шмаровым», – отмечается в заявлении.

В свою очередь гендиректор «Бизнес ньюс медиа», издателя «Ведомостей», Глеб Прозоров в комментарии РИА «Новости» сказал, что уход заместителей главного редактора является их личным делом.

«Люди имеют право на собственное мнение, что тут комментировать», – сказал Прозоров, отрицательно ответив на вопрос о том, будут ли попытки найти компромисс. «Я не планирую пытаться найти компромисс», – сообщил Прозоров.

Напомним, совет директоров «Бизнес ньюс медиа», издателя «Ведомостей», рекомендовал назначить главным редактором Шмарова, против которого выступали в коллективе издания.

Редакция «Ведомостей» заявляла, что изменение редакционной политики газеты исполняющим обязанности главного редактора Андреем Шмаровым «подрывает доверие аудитории». Шмаров отметил, что издание не может быть независимым от руководства, а появление на сайте редакционного заявления лишь подтверждает наличие свободы выражения мнений.

В марте акционеры «Ведомостей» Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур объявили о предварительной договоренности о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает «Ведомости». 29 мая было объявлено, что акции и активы АО «Бизнес Ньюс Медиа» перешли АО «Саппорт» в лице его учредителя Ивана Еремина.