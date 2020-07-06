Систему мониторинга качества воздуха запустили в восьми городских округах Сахалина

Взгляд
6 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:35  |  vz.ru
Разделы

Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
Перейти а раздел…

Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
Перейти а раздел…

Русские неправильно понимают американский расизм

У американцев есть обоснованные причины для борьбы с «конфедераткой»Фото: Matt Stone/Courier Journal/Imagn
Content Services/Reuters
«Монументопад» и другие уродливые проявления политической борьбы в США спровоцировали множество сетевых дискуссий между россиянами и американцами, в ходе которых сограждане Дональда Трампа активно обвиняют наших соотечественников в расизме. Где находится та грань, перейдя за которую критик американской «культурной революции» действительно становится расистом? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

США платили за убийства советских военнослужащих

Сергей Козлов, ветеран спецназа
В 1987 году совокупное американо-саудовское финансирование афганских моджахедов достигло 1 млрд долларов США. А потери советских войск в Афганистане исчислялись тысячами солдат и офицеров. Их убивали фактически на деньги Соединенных Штатов Америки. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
Обсуждение: 85 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украина никогда не вернет Донбасс

    Какие страны заявили об отказе от российского газа

    Обсуждение: 4 комментария

    Турция лишила Россию вековой мечты

      Перейти а раздел…

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
          • С гневом

          • С разочарованием

          • С пониманием

          • С радостью

          • С иными чувствами (указать в комментариях)

          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Умер Эннио Морриконе
              Названы курорты России с самым теплым моремОбъявлено о масштабном пополнении состава ВМФ России в 2020 годуСтало известно о нападении Израиля на ядерный объект в ИранеВ Германии предупредили об угрозе банкротства Украины
              Появилась новая версия происхождения коронавирусаПервый «Каракурт» с морским «Панцирем» вышел на госиспытанияБритания введет санкции против России «за нарушение прав человека»ЕС собрался заставить американские IT-гиганты платить налоги
              Греческая церковь: Турция не посмеет превратить собор Святой Софии в мечетьГлавком ВМС Украины объяснил нежелание Киева достраивать «убийцу авианосцев»Определился победитель парламентских выборов в СербииВалуев назвал причину нежелания Квята вставать на колени

              Главная тема


              Русские неправильно понимают американский расизм

              допинговый скандал


              Эксперты подтвердили подделку подписей Родченкова в деле биатлонисток

              «Будет много потерь»


              Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям против России

              Особый случай


              Российский гонщик F1 отказался вставать на колени в знак протеста против расизма

              Видео

              «поставлена точка на i»


              Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

              здоровье нации


              Русская деревня избавилась от повального пьянства

              новейшие вооружения


              В России ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

              грузовое сообщение


              Крымский мост полностью раскрыл свои преимущества

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              Систему мониторинга качества воздуха запустили в восьми городских округах Сахалина

              6 июля 2020, 10:02

              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати

              Власти Сахалинской области расширили территорию работы системы мониторинга качества воздуха с двух районов до восьми. Все автоматические модельные микростанции находятся на Сахалине, сообщили в пресс-службе правительства региона.

              Мониторинг осуществляется автоматическими модульными микростанциями с помощью системы «Безопасный город» по национальному проекту «Экология», инициированному в 2018 году президентом России Владимиром Путиным. Ранее островные власти сообщали о том, что в 2019 году три такие станции заработали в тестовом режиме в городах Южно-Сахалинске и Корсакове на юге Сахалина. Для Сахалинской области вопрос чистоты воздуха является очень актуальным в основном из-за большого количества автомобилей, выбрасывающих вредные вещества в атмосферу.

              «Мониторинг качества воздуха в области продолжается в тестовом режиме. Сейчас уже работает 14 станций в восьми городских округах», – передает ТАСС сообщение пресс-службы правительства.

              По информации областных властей, все станции установлены пока только на Сахалине. Помимо Южно-Сахалинска и Корсакова они работают в Александровск-Сахалинском, Макаровском, Ногликском, Охинском, Поронайском и Смирныховском районах. Самое большое количество станций установлено в областном центре.

              Планировалось, что к 1 июля 2020 года система перестанет работать в тестовом режиме и запустится в полную силу во всех 18 муниципалитетах Сахалина и Курил. Однако этого не произошло, в настоящее время ведется калибровка показаний. Региональные власти намерены распространить действие системы на всю область до конца этого года.

              По информации областных властей, всего планируется установить 34 модульные микростанции. Специальные датчики будут сравнивать показатели состояния городской среды, определять в воздухе содержание вредных газов: оксида углерода, сернистого ангидрида, озона, сероводорода и оксидов азота, а также взвешенных веществ. Станции будут интегрированы не только в систему «Безопасный город», но и соединены с системой аналитики экологии региона.

              На основе показателей приборов планируется составить постоянно обновляющуюся карту загрязнения воздуха в Сахалинской области. Все данные будут находиться в открытом доступе для населения. Как сообщили в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, наиболее загрязненный воздух на островах зафиксирован в Южно-Сахалинске и Корсакове. Именно поэтому первые тестовые станции были запущены на территории именно этих городских округов.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............