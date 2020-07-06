В Индонезии предложили защищаться от коронавируса ожерельем из эвкалипта

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Коронавирус портит жизнь западным авиагигантам

Boeing прекращает выпуск своего легендарного двухпалубного самолета Boeing 747Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Сразу два крупнейших пассажирских лайнера – Boeing 747 и Airbus 380 – уходят в историю. Этих гигантов подкосил не только коронакризис, но и ряд общих тенденций в развитии пассажирских авиаперевозок. Что касается коронавируса, то он как раз дает неожиданный шанс российской авиационной промышленности, в том числе ее новейшим проектам. Подробности...
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Донецк окончательно отказался возвращаться на Украину

Управленческая элита народной республики состоит в том числе из людей, которые прошли через тяжелую и кровавую войнуФото: denis-pushilin.ru
Вероятность возвращения Донбасса в состав Украины равна нулю. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин, подчеркнув, что жители народной республики связывают свое будущее исключительно с Россией. Означает ли это, что идея Минских соглашений себя окончательно исчерпала? Если так, какая судьба ожидает Донбасс, раз уж президент Украины, в свою очередь, отказался реагировать на «требования России»?  Подробности...
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Русская деревня избавилась от повального пьянства

Подобные сцены в российских деревнях можно увидеть теперь все режеФото: Виктор Драчев/ТАСС
Вечная, казалось бы, проблема русского села – беспробудное употребление алкоголя – уходит в прошлое. И хотя некоторые фермеры все еще жалуются на запои трактористов и механизаторов, наблюдения и статистика говорят о резком уменьшении потребления алкоголя в деревне. Почему такое произошло и как на это повлияли крупные агрохолдинги? Подробности...
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Русские неправильно понимают американский расизм

У американцев есть обоснованные причины для борьбы с «конфедераткой»Фото: Matt Stone/Courier Journal/Imagn
Content Services/Reuters
«Монументопад» и другие уродливые проявления политической борьбы в США спровоцировали множество сетевых дискуссий между россиянами и американцами, в ходе которых сограждане Дональда Трампа активно обвиняют наших соотечественников в расизме. Где находится та грань, перейдя за которую критик американской «культурной революции» действительно становится расистом? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
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У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
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Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
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              В Индонезии предложили защищаться от коронавируса ожерельем из эвкалипта

              6 июля 2020, 08:22

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию, сообщает Jakarta Post.

              «Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42% вируса, а за полчаса – 80%», – передает РИА «Новости» слова министра сельского хозяйства Индонезии Сиярула Ясина Лимпо, презентовавшего продукт, разработанный Агентством по исследованиям в области здоровья и развития, действующим в системе министерства.

              «Один из 700 видов эвкалипта, по результатам наших лабораторных исследований, убивает коронавирус. Мы в этом уверены», – заявил министр, добавив, что тот же вид эвкалипта способен быстро залечивать порезы.

              Он также заявил, что ношение ожерелья из листьев этого вида эвкалипта избавило его от опасности заражения коронавирусной инфекцией при посещении мероприятий, в которых участвует большое количество людей, и что такие же ожерелья уже испытаны на добровольцах из числа больных коронавирусной инфекцией, которые почувствовали облегчение симптомов болезни, сообщает газета.

              Индонезийские медики и микробиологи скептически отнеслись к изобретению министерства сельского хозяйства, говорится в сообщении.

              «Мы знаем, что мир пока не создал лекарства от этой болезни. Я думаю, нам следует проявить мудрость и воздержаться от распространения подобных заявлений в обществе, находящемся в состоянии паники», – заявила Херавати Судойо, заместитель директора индонезийского национального института микробиологии.

              Она подчеркнула, что, хотя медицинской науке и известны многие лекарственные препараты на основе лекарственных растений, но выводы о свойствах и эффективности такого типа лекарств всегда делаются после длительного лабораторного и клинического изучения, причем обычно в их производстве используется экстракт какой-то части растения, а не само растение.

              Другой эксперт, преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди, сказал, что заявления такого рода из уст министра сельского хозяйства могут повлиять на поведение населения, внушив людям ложное чувство безопасности.

              «Публика может легко поверить в то, что это ожерелье из листьев эвкалипта, действенность которого научно не доказана, спасает от коронавируса», – сказал он.

              Напомним, в воскресенье ВОЗ сообщила, что количество инфицированных в мире превысило 11 млн, за весь период умерли свыше 528 тыс. человек.

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