В Индонезии предложили защищаться от коронавируса ожерельем из эвкалипта

Министерство сельского хозяйства Индонезии представило публике ожерелье из листьев эвкалипта, якобы убивающее вирус, который вызывает коронавирусную инфекцию, сообщает Jakarta Post.

«Если надеть ожерелье на шею, оно в течение 15 минут убивает 42% вируса, а за полчаса – 80%», – передает РИА «Новости» слова министра сельского хозяйства Индонезии Сиярула Ясина Лимпо, презентовавшего продукт, разработанный Агентством по исследованиям в области здоровья и развития, действующим в системе министерства.

«Один из 700 видов эвкалипта, по результатам наших лабораторных исследований, убивает коронавирус. Мы в этом уверены», – заявил министр, добавив, что тот же вид эвкалипта способен быстро залечивать порезы.

Он также заявил, что ношение ожерелья из листьев этого вида эвкалипта избавило его от опасности заражения коронавирусной инфекцией при посещении мероприятий, в которых участвует большое количество людей, и что такие же ожерелья уже испытаны на добровольцах из числа больных коронавирусной инфекцией, которые почувствовали облегчение симптомов болезни, сообщает газета.

Индонезийские медики и микробиологи скептически отнеслись к изобретению министерства сельского хозяйства, говорится в сообщении.

«Мы знаем, что мир пока не создал лекарства от этой болезни. Я думаю, нам следует проявить мудрость и воздержаться от распространения подобных заявлений в обществе, находящемся в состоянии паники», – заявила Херавати Судойо, заместитель директора индонезийского национального института микробиологии.

Она подчеркнула, что, хотя медицинской науке и известны многие лекарственные препараты на основе лекарственных растений, но выводы о свойствах и эффективности такого типа лекарств всегда делаются после длительного лабораторного и клинического изучения, причем обычно в их производстве используется экстракт какой-то части растения, а не само растение.

Другой эксперт, преподаватель биологического факультета Богорского сельскохозяйственного университета Берри Джулианди, сказал, что заявления такого рода из уст министра сельского хозяйства могут повлиять на поведение населения, внушив людям ложное чувство безопасности.

«Публика может легко поверить в то, что это ожерелье из листьев эвкалипта, действенность которого научно не доказана, спасает от коронавируса», – сказал он.

Напомним, в воскресенье ВОЗ сообщила, что количество инфицированных в мире превысило 11 млн, за весь период умерли свыше 528 тыс. человек.

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