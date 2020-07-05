В России провели более 21 млн тестов на коронавирус

Российские специалисты провели в общей сложности более 21 млн тестов на коронавирус, под медицинским наблюдением на сегодняшний день остаются 280,3 тыс. человек, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

«В России проведено более 21 млн тестов на коронавирус», – передает ТАСС сообщение ведомства.

За сутки было сделано 317 тыс. исследований.

Ранее в ВОЗ заявили, что мутации нового коронавируса не сделали его более агрессивным.

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