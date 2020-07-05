Деревья завалили палаточный лагерь с людьми под Красноярском

В Дзержинском районе Красноярского края произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха), в результате один человек погиб и четверо пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«В Дзержинском районе в результате прохождения грозового фронта произошло падение деревьев в районе населенного пункта Колон на озере Маслеево (место палаточного отдыха). Один человек погиб, четыре травмированы (один из них подросток 14 лет), повреждено около 20 машин и 10 палаток», – приводит сообщение пресс-службы регионального главка МЧС РИА «Новости».

В ведомстве пояснили, что причиной падения деревьев стали сильные порывы ветра. Сотрудники МЧС и краевые спасатели устраняют последствия непогоды, расчищают территорию и распиливают деревья. Всего привлечены 33 человека и 10 единиц техники. Состояние пострадавших уточняется.

Напомним, в конце мая сильный ветер повалил в Москве около 200 деревьев, повреждения получили около 40 автомобилей.

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