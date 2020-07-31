Собчак назвала людей, хранящих сбережения в рублях, идиотами

Телеведущая Ксения Собчак после падения курса рубля на Московской бирже назвала идиотами людей, хранящих сбережения в национальной валюте.

«Скажите, а еще остались идиоты, которые держат свои деньги в рублях в России?», – написала Собчак в своем Telegram.

Пост она сопроводила скриншотом с финансового портала Investing.com, на котором видно, что в четверг курс доллара вырос на 80 копеек (+1,11%) – до 73,38 рубля, а курс евро поднялся на 67 копеек (+0,79%) и достиг отметки 86,27 рубля.

В пятницу утром курс доллара расчетами «завтра» вырос на 20 копеек – до 73,37 рубля, курс евро поднялся на 64 копейки – до 87,29 рубля.