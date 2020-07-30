Белоруссия усилила наблюдение за границей с Россией

Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие границы и пограничный режим, сообщил государственный пограничный комитет республики.

«В рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке», – цитирует сообщение ведомства БелТА.

В комитете подчеркнули, что пограничники готовы противодействовать «противоправной деятельности в любых ее формах и проявлениях, несущих угрозу пограничной безопасности, и оперативно реагировать на любое изменение обстановки».

В среду в Белоруссии задержали 33 россиян, 32 человека из которых, как утверждается, являются бойцами частной военной компании Вагнера. Белорусская сторона подозревает, что они якобы планировали дестабилизировать обстановку в республике. Задержанные начали давать показания, возбуждено дело о подготовке терактов.

Кроме того, Минск заявил о подготовке в России «еще двух группировок», чтобы «делать революцию» в Белоруссии.

Одного из задержанных СМИ определили как воевавшего в Донбассе снайпера, а российский писатель Захар Прилепин заявил, что среди задержанных есть несколько человек, которые воевали вместе с ним на юго-востоке Украины. После экстренного заседания белорусского Совбеза и вызова послов России и Украины в МИД стало понятно, что есть риск их выдачи Киеву.