В США отель вынудили снять флаг Норвегии из-за сходства с флагом конфедератов

Владельцы мини-отеля в американском штате Мичиган из-за обвинений в расизме убрали висевший у входа заведения норвежский флаг, который местные жители путали с флагом Конфедерации, сообщило местное издание Lansing State Journal.

Речь идет о небольшой гостинице Nordic Pineapple, расположенной в здании особняка времен Гражданской войны в маленьком городке Сент-Джонс. Владельцы заведения, Грег и Кьерстен Оффенбекеры, два года назад вывесили перед входом флаг Норвегии, поскольку дедушка Кьерстен родом из Норвегии. С этим отчасти связано и название мини-гостиницы, передает РИА «Новости».

Пара приняла решение убрать флаг на прошлой неделе, после того как получила «не менее десятка ненавистнических электронных писем», а также аналогичные комментарии.

«Меня раздражает глупость людей. Даже когда флаг развевается на ветру или спокойно висит, на нем нет звезд. Они (флаг Норвегии и флаг Конфедерации) совсем не похожи», – отметил Грег Оффенбекер.

По всей видимости, норвежский флаг принимали за знамя Конфедерации из-за схожести цветовых гамм. Примечательно, что убрав норвежский флаг, Оффенбекеры убрали и висевший рядом американский флаг.

Напомним, в минувшую субботу президент США Дональд Трамп осудил запрет использования флага конфедератов на национальных военных объектах.

Ранее начальник штаба ВМС США адмирал Майк Килдей поручил подготовить распоряжение о запрете использования флага конфедератов «во всех публичных и рабочих местах флота, в зданиях, на кораблях, самолетах и подводных лодках».

Споры о целесообразности наличия символики конфедератов разгорелись в США с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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