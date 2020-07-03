В Германии ввели уголовное наказание за фотосъемку под юбкой

Бундестаг признал апскертинг – фото- и видеосъемку под юбкой – уголовным преступлением, наказание за такие действия – штраф или до двух лет заключения. Такое же наказание введено за фото- и видеосъемку на месте происшествия, например, аварии.

Министр юстиции ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что «такие нарушения границ неприемлемы», передает Deutsche Welle.

Она подчеркнула, что апскертинг – это бесстыдное нарушение интимной сферы, а фотографии жертв происшествий нарушают человеческие приличия.

«Мы должны оградить родственников погибших от страданий от того, что фотографии их умерших родителей или детей будут распространять», – указывает Ламбрехт. Отмечается, что ранее уголовный кодекс защищал от съемки на месте ЧП только тех жертв, которые остались живы.

Напомним, в 2018 году в Британии заблокировали проект закона против любителей заглядывать под юбки.