Депутата приговорили к 11 годам за убийство жены на глазах детей

Челябинский областной суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима жителю региона Азамату Зарипову, обвиняемому в убийстве супруги, сообщили в пресс-службе облсуда.

По данным СК, в ночь с 20 на 21 августа 2019 года в квартире одного из домов поселка Локомотивный обвиняемый, который является депутатом Собрания депутатов Локомотивного городского округа, в ходе бытовой ссоры с женой дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья. Женщина погибла. Обвиняемый был помещен под стражу. Прокуратура региона уточняла, что мужчина совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в присутствии двух детей – 2016 и 2007 годов рождения, передает РИА «Новости».

По данным прокуратуры региона, обвиняемый ранее не судим, официально трудоустроен в должности главного врача «Областная больница» поселка Локомотивный, также является депутатом Собрания депутатов Локомотивного городского округа. Имеет на иждивении четверых детей и положительно характеризуется в быту и по месту работы.

«Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Азамату Зарипову. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год», – сказала представитель суда.

В пресс-центре прокуратуры уточнили, что также судом в отношении Зарипова применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения в психиатрическом учреждении общего типа по месту отбытия наказания.