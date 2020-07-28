Есть арбуз в больших количествах не стоит людям с ожирением, артериальной гипертонией, атеросклерозом, а также если имеется склонность к полноте, сахарному диабету и человеку больше 50 – 60 лет, заявил газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, автор книг по похудению Михаил Гинзбург.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян порекомендовал россиянам не есть более 400 – 500 граммов арбуза, так как в ягоде содержится большое количество сахара, что дает избыточную нагрузку на поджелудочную железу. Также он предупредил, что злоупотребление данным продуктом может привести к лишнему весу.

«Бесконтрольное употребление арбуза действительно может навредить здоровью. Бахчевые содержат в себе довольно много фруктозы. Поскольку в таких ягодах (арбуз, дыня) мало пищевых волокон, они становится равносилены соку в упаковке. То есть арбузный сок очень быстро распространяется по кишечнику, и фруктоза очень быстро всасывается», – говорит Гинзбург.

Он рассказывает, что раньше фруктоза считалась менее вредным сахаром, по сравнению с глюкозой, но сейчас доказано обратное. Фруктоза опасна тем, что она способствует ожирению, жировому гепатозу (ожирение печени), сахарному диабету и прогрессированию атеросклероза (хроническому заболеванию артерий).

Врач объясняет, что если посчитать, то на 100 граммов арбуза приходится примерно 10 граммов (2 чайных ложки) фруктозы. Соответственно, даже если съесть 300 – 400 граммов, организм получит значительную нагрузку сахаром.

«Если человек спортсмен или очень много двигается, молод, не склонен к полноте, то скорее всего арбуз, даже в больших количествах, ничего не сделает. Но если есть ожирение, артериальная гипертония, атеросклероз, склонность к сахарному диабету и человеку больше 50 – 60 лет, то тогда рекомендации Тутельяна становятся очень актуальными. Хотя я посоветовал бы таким людям граммов 150 –200, такой небольшой десерт, причем после еды», – подытожил Гинзбург.

Ранее начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева дала россиянам советы, как выбрать спелый и вкусный арбуз.