Россиянам дали совет по выбору спелых арбузов

Начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева рассказала, как выбрать спелый арбуз.

«У зрелого арбуза должна быть блестящая поверхность с ярко выраженным рисунком на коре, засохший хвостик», – приводит ее слова РИА «Новости».

Зайцева отметила, что арбуз нужно похлопать по коре – зрелая ягода завибрирует, а при ударе согнутым пальцем – издаст умеренно глухой звук. При сжатии вдоль продольной оси спелый арбуз издаст слабый хруст.

При покупке разрезанного арбуза можно обратить внимание на мякоть: она должна быть красной, с семенами черного или коричневого цвета, без слизи.

При этом эксперт советует выбирать целый, а не разрезанный арбуз.

В субботу, 3 августа, отмечается Всемирный день арбуза.