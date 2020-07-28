Минкультуры велело библиотекам оградить детей в от книг «18+»

Российское Министерство культуры подготовило правила хранения книг с маркировкой «18+» в библиотеках.

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем указывается, что библиотеки, посещаемые лицами, которые не достигли 18-летнего возраста, должны «создать условия, обеспечивающие недоступность для детей» соответствующей «информационной продукции», передает ТАСС.

Книги с маркировкой «18+» или «с текстовым предупреждением «запрещено для детей» должны находиться в отдельном помещении, закрываемом на ключ, либо в общем зале в отдельно стоящем книжном шкафу, расположенном вне доступа детей, либо в зале, куда не допускают несовершеннолетних.

«Библиотеки при формировании фондов должны соблюдать требование о классификации и маркировке информационной продукции по возрастным категориям, принимать меры по выдаче информационной продукции в соответствии с возрастом пользователей, а также пространственной изоляции фондов детской литературы от литературы для взрослых», – приводит РИА «Новости» текст приказа.