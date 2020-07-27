Эксперт: Результаты опросов являются ориентиром для развития избирательного законодательства

Результаты опросов являются ориентиром для того, чтобы совершенствовать меры общественного контроля и формулировать предложения по развитию избирательно законодательства, заявил сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

В ходе образовательной онлайн-площадки Ассоциации НОМ, на которой обсуждалась проблема изучения общественного мнения в период электоральных процессов на площадке соцсетей, Брод сообщил, что Ассоциация продолжает активное сотрудничество с ведущими социологическими службами в вопросах всестороннего мониторинга подготовки к единому дню голосования 13 сентября 2020 года. «Для нас результаты опросов – ориентир для того, чтобы совершенствовать меры общественного контроля и формулировать предложения по развитию избирательно законодательства. Мы смотрели, как голосующие откликнулись на новые формы голосования», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Брод добавил, что большинство из них позитивно отнеслись к нововведениям на голосовании, а значит они имеют базу серьезной электоральной поддержки. Вместе с тем член СПЧ анонсировал презентацию следующего информационно-аналитического доклада Ассоциации НОМ, посвященного подведению предварительных итогов этапа выдвижения и регистрации в ходе Единого дня голосования. «Есть кандидаты, которые дезинформируют СМИ и общественность: на самом деле все гораздо просто – не смогли собрать подписи. Привлекая широкое экспертное сообщество, 29 июля мы представим, как обстоит ситуация в регионах страны», – пояснил Александр Брод.

Кандидат политических наук, руководитель корпоративного университета ВЦИОМ Михаил Вядро сообщил об особенностях изучения легитимности института выборов в социологических опросах. «Восприятие населением легитимности выборов – установка в отношении политической системы в целом, а не диагноз избирательной системы. Отвечая на вопрос о выборах, люди говорят о восприятии институтов власти», – отметил эксперт. Вместе с тем Михаил Вядро представил результаты последних исследований об изучении общественного мнения относительно результатов голосования по поправкам к Конституции страны и принятым поправкам в избирательное законодательство. В целом, как отмечает эксперт, оценки легитимности выборов преимущественно положительные. Индикаторами легитимности выборов являются формальные процедуры в рамках избирательных кампаний, а также демонстрация уважения к участникам процесса. Как сообщил Михаил Вядро, о доверии к результатам общероссийского голосования заявили 2/3 опрошенных, приблизительно столько же респондентов считают, что увеличение сроков голосования «сделало процесс более удобным». 48% опрошенных оценивают поправку о возможности проведения многодневного голосования преимущественно положительно.

«В нынешних условиях, ключевой фактор для людей при выборе многодневного голосования – это безопасный формат. Мы можем говорить, что это тенденция текущего сезона. Негатива относительно многодневного голосования фактически нет, даже от тех, кто в нем не принимал участия», – сообщил эксперт. Подробнее с докладом эксперта можно ознакомиться в Презентации.

Доктор социологических наук, профессор Самарского государственного экономического университета, президент Фонда социальных исследований Владимир Звоновский рассказал о проблемах, связанных с проведением социологических опросов на площадке интернета: «Есть особенность: всегда присутствует группа потребителей, которые не находятся в сети, в этом случае проблема репрезентативности всегда встает очень остро». Вместе с тем, эксперт отметил, что при проведении такого вида опроса необходимо учитывать специфику ресурса и той аудитории, которая его использует. В целом, по мнению Владимира Звоновского, интернет-опросы – рабочий метод изучения общественного мнения, однако есть большие вопросы, связанные с репрезентативность его результатов.

Член Общественной палаты Волгоградской области, эксперт НОМ, кандидат социологических наук Антон Лукаш поделился экспертным мнением о проблеме интерпретации итогов социологических опросов манипуляторами в сети: «Манипуляция основана на доверии людей к цифрам, фактам, графикам. Внешне выглядит все абсолютно достоверно. В медиасреде работают ботофермы, их критерии общеизвестны: начиная с анонимных аккаунтов, взрывного комментирования и так далее». В вопросах электоральных процессов, сообщил эксперт, действуют боты технические и «спамеры», которые накручивают лайки и репосты, засоряют контент. О негативных последствиях распространения фейков в сети Антон Лукаш отметил, что возникает угроза дискредитация социологии в массовом сознании, ее замена новыми методами в фейк-маркетологии: от сказанного с условием до сказанного без условия. В данном контексте, по мнению спикера, необходимо формировать практику открытого диалога и отслеживания бот-атак в Интернете. «В этом случае манипулятор не выдержит такого тона», – заключил эксперт НОМ.

Модератором образовательного онлайн-лектория НОМ выступила член Общественной палаты России, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова.