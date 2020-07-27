Берлин заявил о невозможности решить конфликты в Сирии, Ливии и на Украине без России

Отношения с Россией сложны по многим темам, но решение конфликтов в Сирии, Ливии и Украине без Москвы невозможно, заявил газете Rheinische Post глава МИД Германии Хайко Маас.

«В настоящее время отношения сложны по многим темам. Но мы также знаем, что нам нужна Россия для решения таких конфликтов, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работать только с Россией, не вопреки России», – заявил министр, передает РИА «Новости».

Он также высоко оценил работу с главой МИД России Сергеем Лавровым, назвав его «очень опытным министром иностранных дел».

«На переговорах он (Лавров) очень последовательно представляет интересы Российской Федерации, но с ним всегда можно найти решение», – заявил Маас.

Между тем, ранее Маас выступил против того, чтобы России разрешили присоединиться к G7. В то же время Маас заявил о необходимости России для Европы.