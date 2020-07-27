Мишустин облегчил трудоустройство для женщин с детьми и пожилых людей

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, предоставляющее женщинам с детьми младше трех лет и пожилым людям дополнительные возможности для трудоустройства.

Премьер уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов, передает РИА «Новости».

По словам Мишустина, деньги распределяли из бюджетов этих регионов, что «затягивало и усложняло» процесс.

«Мы устраняем этот правовой пробел, теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта «Демография», – отметил он.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей. Всего с 2020 по 2024 год из федерального бюджета субъектам выделят по 2 млрд рублей на такие образовательные программы для матерей в декрете.

Напомним, в январе почти вся первая треть послания президента Владимира Путина была посвящена прямой угрозе демографическому будущему России и тому, как государство должно отразить эту угрозу. 147-миллионная страна вступила в «очень сложный демографический период», констатировал глава государства, рождаемость в России снова падает. Газета ВЗГЛЯД сообщала, какие шаги президент наметил для решения этой проблемы.