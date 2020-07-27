Facebook для проверки фейков воспользовался услугами украинских пропагандистов

Американская компания Facebook в апреле начала пользоваться услугами сотрудников украинского сайта StopFake для проверки публикуемых сообщений на достоверность, ранее в этом месяце его обвинили в связях с ультраправыми, говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The New York Times.

Как следует из материала, задача сотрудников StopFake состоит в том, чтобы выявлять недостоверные публикации, в том числе пропагандистского характера, и ставить на них соответствующие пометки. Представители StopFake обязались соблюдать при этом принципы нейтральности и беспристрастности, передает ТАСС.

Газета отмечает, что украинский сайт «Заборона» в начале июля опубликовал материал, в котором сообщается о наличии связей между сотрудниками StopFake и представителями ультраправых движений в стране. В их числе лица, которые публично отрицают Холокост. В статье констатируется, что позже одна из авторов указанной публикации на сайте «Заборона» Екатерина Сергацкова заявила, что была вынуждена покинуть Украину из-за угроз в ее адрес.

В материале The New York Times приводится комментарий представителя одного из подразделений журналистского исследовательского центра Института Пойнтера (штат Флорида) Бейбарса Орсека. Данное подразделение, в частности, курирует некоторые сферы сотрудничества между Facebook и организациями, проверяющими материалы в соцсети на достоверность. Орсек отметил, что в свете публикации «Забороны» будет проведена оценка работы StopFake.

Газета отмечает, что сотрудники StopFake с апреля провели около 200 проверок сообщений и публикаций в Facebook на украинском и русском языках. Некоторые из них касаются «украинской национальной идентичности». В одном случае сотрудники StopFake, в частности, посчитали недостоверной реплики пользователей о том, что большая часть украинцев считают День Победы праздником, в другом – материал, в котором приводится мнение, что на Украине «очень много русских людей».

Издание приводит ряд комментариев экспертов. Сотрудник американской организации Freedom House Мэтью Шаф, в частности, отметил, говоря о специалистах, которым Facebook поручает проверять информацию на достоверность: «Следует задать вопрос: заслуживают ли эти люди нашего доверия». Приглашенный лектор Венского университета Антон Шеховцев, изучающий ультраправые движения в Европе, отметил, что не считает StopFake организацией такой направленности. Вместе с тем он выразил сомнения в том, что данный сайт можно назвать беспристрастным.

В марте 2020 года РИА «Новости» раскрыло источники финансирования «украинской пропагандистской структуры под названием StopFake». По данным агентства, созданная весной 2014 года якобы для «борьбы против кремлевской пропаганды», StopFake активно раскручивается за счет денег Сороса и ряда западных посольств и в своей деятельности не гнушается откровенной дезинформацией.

Напомним, 22 июля Facebook занялась поиском расизма в своих алгоритмах.