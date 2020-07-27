Facebook для проверки фейков воспользовался услугами украинских пропагандистов

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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 годаФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

Результаты петровских баталий сказываются на российской истории до сих порФото: Public domain
В начале XVIII века гремела великая Северная война между Россией и Швецией, оказавшаяся судьбоносной для Прибалтики. 315 назад под Мур-Мызой, в 80 км от Риги, произошел печально-анекдотический случай, превративший уже почти полную победу русских войск в поражение. Это происшествие стало хорошим уроком для российских военачальников – и вскоре они показали, что являются толковыми учениками, умеющими схватывать на лету.  Подробности...
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Почему противники Лукашенко бегут от него в Москву

Анонсированное на 3 августа обращение Лукашенко наверняка будет эмоциональнымФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Если раньше противники Лукашенко бежали на Запад, то теперь его опальный соперник Цепкало подался на восток – в Москву. Однако дал понять, что вернется, причем еще до президентских выборов, если в Минске «станет жарко». Лукашенко уже пригрозил для подавления «майдана» пустить в ход армию. Не превратится ли Белоруссия в ночь на 10 августа во «вторую Украину»? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Космос нас уже не ждет

Герман Садулаев, писатель, публицист
Если наша планета станет непригодной для жизни, из-за удара астероида или после ядерной войны, то и человечество исчезнет. Никуда сбежать мы не сможем. Некуда бежать. Космос – всего лишь красивая картинка, декорация в окне нашего единственного дома. Подробности...

Каким должен быть лучший подарок ко Дню ВМФ

Александр Тимохин, журналист
У российского общества отсутствует понимание одной принципиальной вещи. Силы флота – это инструмент для ведения войны. Они предназначены не для ракетных ударов издалека, не для демонстрации флага, не для престижа – а для боя. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...
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      В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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              Facebook для проверки фейков воспользовался услугами украинских пропагандистов

                 27 июля 2020, 08:15
              Фото: StopFake.org/Youtube
              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Американская компания Facebook в апреле начала пользоваться услугами сотрудников украинского сайта StopFake для проверки публикуемых сообщений на достоверность, ранее в этом месяце его обвинили в связях с ультраправыми, говорится в статье, опубликованной в электронной версии газеты The New York Times.

              Как следует из материала, задача сотрудников StopFake состоит в том, чтобы выявлять недостоверные публикации, в том числе пропагандистского характера, и ставить на них соответствующие пометки. Представители StopFake обязались соблюдать при этом принципы нейтральности и беспристрастности, передает ТАСС.

              Газета отмечает, что украинский сайт «Заборона» в начале июля опубликовал материал, в котором сообщается о наличии связей между сотрудниками StopFake и представителями ультраправых движений в стране. В их числе лица, которые публично отрицают Холокост. В статье констатируется, что позже одна из авторов указанной публикации на сайте «Заборона» Екатерина Сергацкова заявила, что была вынуждена покинуть Украину из-за угроз в ее адрес.

              В материале The New York Times приводится комментарий представителя одного из подразделений журналистского исследовательского центра Института Пойнтера (штат Флорида) Бейбарса Орсека. Данное подразделение, в частности, курирует некоторые сферы сотрудничества между Facebook и организациями, проверяющими материалы в соцсети на достоверность. Орсек отметил, что в свете публикации «Забороны» будет проведена оценка работы StopFake.

              Газета отмечает, что сотрудники StopFake с апреля провели около 200 проверок сообщений и публикаций в Facebook на украинском и русском языках. Некоторые из них касаются «украинской национальной идентичности». В одном случае сотрудники StopFake, в частности, посчитали недостоверной реплики пользователей о том, что большая часть украинцев считают День Победы праздником, в другом – материал, в котором приводится мнение, что на Украине «очень много русских людей».

              Издание приводит ряд комментариев экспертов. Сотрудник американской организации Freedom House Мэтью Шаф, в частности, отметил, говоря о специалистах, которым Facebook поручает проверять информацию на достоверность: «Следует задать вопрос: заслуживают ли эти люди нашего доверия». Приглашенный лектор Венского университета Антон Шеховцев, изучающий ультраправые движения в Европе, отметил, что не считает StopFake организацией такой направленности. Вместе с тем он выразил сомнения в том, что данный сайт можно назвать беспристрастным.

              В марте 2020 года РИА «Новости» раскрыло источники финансирования «украинской пропагандистской структуры под названием StopFake». По данным агентства, созданная весной 2014 года якобы для «борьбы против кремлевской пропаганды», StopFake активно раскручивается за счет денег Сороса и ряда западных посольств и в своей деятельности не гнушается откровенной дезинформацией. 

              Напомним, 22 июля Facebook занялась поиском расизма в своих алгоритмах.


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