Дегтярев объяснил, как нельзя вести дела в лесопереработке

«Долги предыдущего собственника в три раза превышают стоимость имущества. Так вести дела нельзя», – отметил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, побывавший на крупнейшем деревообрабатывающем предприятии региона, которым ранее владела обанкротившаяся компания.

«Лесопереработку в регионе будем поддерживать, и в наших интересах, чтобы крупнейшее лесоперерабатыващее предприятие полноценно функционировало», – процитировала пресс-служба администрации Хабаровского края заявление, которое сделал врио главы региона Михаил Дегтярев. В пятницу руководитель края в рамках рабочей поездки в Ванинский и Советско-Гаванский районы побывал на крупнейшем деревоперерабатывающем предприятии, которым ранее владела компания «Аркаим».

Как поясняют в пресс-службе краевой администрации, несколько лет назад предприятие было вынуждено частично приостановить производство. Компания «Нью Форест Про» выкупила у Сбербанка права требования на имущество, которое находилось в залоге, частично восстановив на правах арендатора цикл производства.

Сейчас, как рассказал Дегтяреву гендиректор предприятия Евгений Матюшков, на производстве трудятся 640 человек. Зарплата выплачивается регулярно, заверил бизнесмен. По словам Матюшкова, в ближайшее время планируется полностью реанимировать производство и увеличить штат до 980 сотрудников.

Руководителю региона продемонстрировали работу лесопильной линии, сушильных камер, завода по производству топливных гранул. Продукция поставляется в Корею, Китай и Японию.

Дегтярев пообещал оказать поддержку реализации проекта. «Долги предыдущего собственника в три раза превышают стоимость имущества. Так вести дела нельзя», – констатировал врио губернатора. «Вне сомнений, краевые власти окажут поддержку инвесторам, которые взвешенно подходят к бизнесу и готовы нести ответственность как за людей, так и за развитие производства».

Добавим, что ранее на одной из встреч с жителями края Дегтярев призвал «выжать максимум» из интереса Москвы к проблемам Хабаровска.