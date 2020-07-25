Представитель схиигумена Сергия заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ

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25 июля, суббота  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
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Россиянам открыли неизвестную страну

Россияне в августе смогут полететь в ТанзаниюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
С 1 августа россияне смогут летать за границу. Правда, список стран, куда можно отправиться, очень короткий. В него попали Турция, Великобритания и малопопулярная у наших туристов Танзания. Почему именно эти три страны удостоились такой чести, останется ли Турция бюджетным курортом и переживут ли иностранную конкуренцию Крым и курорты Краснодарского края? Подробности...
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Армяно-азербайджанский конфликт потребовали оставить за пределами России

Московские фруктовые и овощные прилавки пострадали от закавказского конфликтаФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Армянские предприниматели вновь заявили о проблемах с их продукцией в Москве. На этот раз в центр внимания попала принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Аразу Агаларову торговая сеть «Твой дом». Армянская диаспора требует от властей Москвы жестко пресечь дискриминацию. С азербайджанской стороны происходящее объясняют гражданской позицией. Эксперты указали, каким может быть выход из конфликтной ситуации. Подробности...
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Почему США так недовольны секретным российским спутником

Россия способна следить из космоса даже за американскими спутникамиФото: twitter.com/AstroDrewMorgan
Испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных. Успокаивать их пришлось официальным заявлением МИД России, разъяснившим детали проведенных на орбите маневров. Почему в США и Британии так встревожены российским «противоспутниковым оружием» – и что эти страны сами делают для размещения оружия в космосе? Подробности...
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Опыт спецназа Израиля мог бы пригодиться и российской боевой авиации

Спецназ ВВС Израиля выполняет уникальные задачиФото: REUTERS/Nir Elias
Армия обороны Израиля объявила о существенной реформе – создано новое объединение спецназа ВВС страны. В какой-то мере израильские реформы могли бы быть интересны в том числе и как пример для российской действительности. Особенно учитывая действия российских ВКС в Сирии и потери, которые они там понесли. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Освободительного движения через теракты не бывает

Дмитрий Суслов, Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ
Тема Чечни отошла в повестке российско-западных политических баталий на второй план. Прежде всего потому, что в самом регионе наступила стабильность. Однако противостояние и соперничество великих держав, стремление ослабить Россию и вернуть ее обратно в 1990-е никуда не ушли. Подробности...

Почему за лесными пожарами стоит математика

Екатерина Герман, журналист
Ради спасения леса даже в период жесткой пандемии, вывернувшей карманы у всех, в том числе и у правительства, находятся и силы, и средства на тушение. Все понимают риски лесных пожаров, все понимают важность своевременного финансирования. Подробности...

Жертвы домогательств не с теми судятся

Алексей Алешковский, сценарист
В очередном ребрендинге этики и морали нуждаются те, кому действующие законы не дают в руки инструментов манипулирования реальностью. Сегодня это не только бывшие жертвы насилия или жертвы бывшего расизма, но и нынешние бенефициары политкорректности, которые сбрасывают с корабля современности прошлых. Подробности...
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      Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

      Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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          • В Турцию

          • Пока останусь в России

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          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

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              Представитель схиигумена Сергия заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ

              25 июля 2020, 16:04

              Текст: Алексей Дегтярев

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              Среднеуральский женский монастырь не принадлежит Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, заявил представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев.

              «Юридически ни одна постройка на территории монастыря не принадлежит епархии. Это является следствием того, что ни копейки на постройку тех или иных вещей в монастыре епархия никогда за всю историю его существования не выделяла», – заявил Могучев РИА «Новости».

              Он добавил, что епархия, напротив, сама «просила и получала» деньги от монастыря, несмотря на то, что «есть много высказываний святых отцов о том, что нельзя брать деньги со строящихся монастырей».

              «Все, что было построено, было построено на частные средства благодетелями», – заявил Могучев. Он уточнил, что схиигумену Сергию монастырь также не принадлежит.

              В пресс-службе Екатеринбургской епархии не стали комментировать эти слова.

              В пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). В епархии потребовали, чтобы схиигумен покинул монастырь.


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