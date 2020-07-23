Суд признал троих сотрудников Внуково виновными в крушении самолета главы Total

Солнцевский суд Москвы признал двух диспетчеров Александра Круглова и Надежду Архипову, а также руководителя полетов Внуковского центра управления воздушным движением Романа Дунаева виновными по делу о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери.

«Суд постановил признать виновными Круглова, Дунаева и Архипову по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», – передает ТАСС содержание приговора, оглашенного судьей Екатериной Гришиной.

Она уточнила, что руководитель полетов не обеспечил связь и выслушивание инструктора, а также не согласовал график работы подчиненных и не организовал должным образом работу диспетчеров. Срок наказания для подсудимых будет оглашен позднее.

Отмечается, что в ходе прений сторон прокурор попросил для обвиняемых реальные сроки лишения свободы: Дунаеву – 6 лет и 2 месяца, Круглову – 6 лет, Архиповой – 5 лет и 10 месяцев колонии.

Как сообщило следствие, непосредственной причиной крушения самолета послужило его столкновение при взлете со снегоуборочной машиной, которая выехала на взлетно-посадочную полосу при отсутствии контроля.

«Дополнительными факторами, послужившими причиной авиакатастрофы, явились допущенные нарушения авиационных правил Дунаевым, Архиповой и Кругловым», – добавили в СК.

Уточняется, что при наличии информации локатора обзора летного поля на мониторах они не сообщили пилотам о движении спецмашины в сторону взлетно-посадочной полосы и ее выезде на траекторию движения воздушного судна, а также не сообщили пилотам, осуществлявшим взлет, о возникшей на их пути опасности.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2014 года, жертвами аварии стали четыре человека, одним из которых оказался президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери, занимающий свой пост с мая 2010 года. Указом президента Владимира Путина за большой вклад в развитие российско-французских экономических и культурных связей Маржери в ноябре того же года был награжден орденом Почета (посмертно).