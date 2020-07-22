Сябитова рассказала о свадьбе дочери во время вспышки коронавируса

Дочь телеведущей Первого канала Розы Сябитовой Ксения вышла замуж во второй раз, событие отмечали в загородном доме «телесвахи», об этом она рассказала в интервью СМИ.

«Я предложила отметить событие на своем участке, ребята меня поддержали. Это хорошая история, и в дальнейшем другие пары могут взять ее для подражания. Мы все понимаем, что многим сейчас придется пережить не самые простые времена», – рассказала Сябитова в интервью Wday.ru.

По ее словам, на предыдущей свадьбе Ксении присутствовали 200 человек, из которых 100 были «звездные гости», а на этой – в 10 раз меньше.

Сябитова рассказала, что заранее предусмотрела все необходимое для соблюдения карантинных мер и для того, чтобы гости как можно меньше контактировали друг с другом.

«Было всего четыре стола, молодожены отдельно, гости на рекомендованном расстоянии друг от друга – благо мое поле для гольфа это позволяет. Так что никто не упрекнет меня в том, что люди подвергались опасности заболеть», – сказала она.

Ранее Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, пока избранник не заявил о серьезных намерениях. До этого она заявляла, что желание российских женщин выйти замуж «за богатого» стало масштабной проблемой.