Дегтярев заявил о необходимости работать и отказался уходить в отставку

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на требования митингующих, которые накануне скандировали призыв «Дегтярев, уходи!», заявив, что не уйдет, так как «работать надо».

Дегтярев записал в Instagram видеообращение, в котором обратился к митингующим.

«Те, кто кричат «Дегтярев, уходи» – не уйду. Потому что работать надо, понимаете? Куча задач, десять дней край без руководителя, стопка документов, которая на столе у меня лежит высотой метр. Ну, уйду я, придет другой. Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, временно исполняющим обязанности, а 2021 год покажет», – сказал он.

Он добавил, что отношение народа не измеряется митингами, и подчеркнул готовность завоевывать доверие жителей края каждодневной работой, открытостью и общением.

Дегтярев также заявил, что уедет, если бывшего губернатора Сергея Фургала оправдают и он пойдет на выборы в 2021 году. По его словам, митинги в поддержку Фургала – это «справедливый гнев».

«Людям по-живому резанули, задержали их губернатора», – сказал Дегтярев. По его словам, ЛДПР не согласна с задержанием и будет защищать Сергея Фургала.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.