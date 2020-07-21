Пенсионеры с низкими доходами поучили отсрочку по кредитам

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отсрочке выплаты задолженностей пенсионерами с просроченными кредитами.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Пенсионеры, у которых нет доходов кроме пенсии менее двух МРОТ, могут воспользоваться рассрочкой в случае долгов по кредитам до 1 млн рублей. Для них предусмотрена отсрочка на срок до двух лет без обращения в суд, на основании заявления. До 2021 года приставам нельзя осматривать, арестовывать и изымать движимое имущество таких должников, исключая транспорт.

Кроме того, Путин подписал закон, распространяющий право на доплату к пенсии, которую получали отдельные категории военнослужащих и военных пенсионеров, после их смерти на членов их семей.

Речь идет о членах семей участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, жителей блокадного Ленинграда, инвалидов с детства вследствие военной травмы, олимпийских чемпионов и некоторых других категорий, указанных в статье 45 закона «О пенсионном обеспечении военнослужащих».

Доплаты будут начисляться к пенсии по случаю потери кормильца.