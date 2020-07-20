В СК рассказали, как Фургал избежал преследования милиции

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20 июля, понедельник | Последнее обновление — 20:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В России предложили запретить оплату товаров и услуг цифровой валютой
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Россияне заработают на новых дорогах
Как тает уличный протест в Хабаровске
Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север
Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Нам нужно переосмыслить отношение к памятникам
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отношение к памятникам стало таким же тяжеловесным, как они сами. Если человеку или событию устанавливается памятник, значит, государство этого человека (событие) проверило, признало со всех сторон положительным и повелело всецело прославлять. Фактически установка памятника стала светским аналогом церковной канонизации. Подробности...
Откуда у «русских олигархов» вакцина от коронавируса
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Мы имеем вишенку на тортике заработка на пустоте – «вакцинную гонку». Посмотрите, насколько дороже стали акции торгующихся на бирже вакцинных компаний в последние две недели. Сколько публикаций про неизбежность второй волны, про коварных русских хакеров, которые воруют вакцины. Подробности...
У азербайджанцев и армян пропал страх войны
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...
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В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля
В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себяПодробности...
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Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС
В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в миреПодробности...
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Награждена обладательница самой большой груди Украины
Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер грудиПодробности...
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