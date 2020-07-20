Путин отменил особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому исключается особый порядок рассмотрения уголовных дел без изучения доказательств по тяжким преступлениям, оставив его лишь для преступлений небольшой и средней тяжести.

Изменения, внесенные в ч.1 ст.314 Уголовно-процессуального кодекса России, ограничивают применение особого порядка судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести. В соответствии со ст.15 Уголовного кодекса РФ к ним относятся умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пять лет лишения свободы, а также все неосторожные деяния, документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, суды теперь не будут выносить приговоры в особом порядке по статьям 144 УК РФ, в том числе о мошенничестве и кражах в крупном и особо крупном размерах, о незаконном обороте наркотиков в крупном размере, о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить штрафы за продажу табака несовершеннолетним. Согласно поправкам, штраф для граждан за продажу насвая и снюса может составить от 15 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, а для юридических – от 100 до 150 тыс. рублей.