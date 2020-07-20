Умер известный ведущий прогноза погоды

На 72 году жизни умер известный телеведущий прогноза погоды и синоптик Александр Беляев, который долгие годы боролся с раком.

В 2011 году у него выявили рак легкого. Он перенес несколько операций, курсы химиотерапии, а в начале мая после резкого ухудшения самочувствия ему провели еще одну операцию, сообщает «Комсомольская правда».

Он известен как ведущий прогноза погоды на НТВ.

Беляев впервые рассказал о своем онкологическом заболевании в 2017 году в разговоре с Андреем Малаховым, пишет «Вокруг ТВ».

Беляев рассказывал, что в 2011 году ему сделали компьютерную томограмму и обнаружили опухоль. Тогда он бросил курить. Болезнь удалось победить, однако врачи предупредили, что она может вернуться.

В 2018 году Беляев рассказывал, что случилось расстройство нервной системы, из-за чего оказались затруднены координация движений и речь, появились проблемы с произношением. К ноябрю 2019 года он смог устранить эти проблемы и вернуться к работе – один раз в неделю вести прогноз погоды.

В конце января он прекратил медикаментозное лечение по совету врачей, в марте показатели Беляева ухудшились, ему провели тяжелую операцию. В начале июля он перенес новую операцию.