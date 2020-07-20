Подозреваемая по делу о хищении 50 млн рублей замглавы Минобрнауки Лукашевич уволена

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности замминистра науки и высшего образования Марину Лукашевич, проходящую по делу о хищении 50 млн рублей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря – заместителя министра науки и высшего образования России», – передает РИА «Новости» текст документа.

Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила ряд договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ в интересах Министерства образования и науки России, при этом не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства в полном объеме.

Ранее сообщалось, что задержанная Лукашевич отрицает вину. Вместе с ней задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.

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