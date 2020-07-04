Замглавы Минобрнауки Лукашевич не признала вину в хищении 40 млн рублей

Подозреваемая в хищении 40 млн рублей заместитель главы Минобрнауки Марина Лукашевич не признает вину, сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Мельников сообщил, что «члены комиссии посетили Лукашевич в изоляторе временного содержания на Петровке», передает РИА «Новости».

«Она им сказала, что никогда не занималась кражей бюджетных денег и вину свою не признает», – добавил он.

Ранее стало известно, что замглавы Министерства науки и высшего образования Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве в рамках расследования хищения 40 млн рублей. Вместе с ней задержан чиновник Россотрудничества Михаил Попов.