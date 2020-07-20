Иран казнил следившего за Сулеймани шпиона ЦРУ

Власти Ирана казнили осужденного за шпионаж в пользу ЦРУ и передачу данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани, сообщают информационные агентства.

Махмуд Мусави Маджд, которого также обвинили в работе на израильскую разведку «Моссад», был казнен в понедельник утром, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.

Дело против осужденного было начато еще до гибели Сулеймани и не имеет отношения к операции США против иранского высокопоставленного военного.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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