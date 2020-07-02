Эксперты приветствовали решение продлить эксперимент по «Доступному интернету»

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2 июля, четверг  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

Грузовые вагоны впервые пустили по Крымскому мостуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России? Подробности...
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Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Россияне проявили заботу не только о своей безопасности, но и о своем будущемФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции. Уже очевидно, что явка превзошла ожидания, а подавляющее большинство участников голосования сказали «да» обновлению Основного закона. Политологи объяснили, почему это произошло. Подробности...
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Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев

«Манджур» – первое судно на берегу ВладивостокаФото: общественное достояние
2 июля 1860 года в бухте Золотой Рог бросил якорь транспорт российской Сибирской флотилии «Манджур» с тридцатью солдатами и стройматериалами на борту. Эта дата считается днем основания Владивостока, одного из самых перспективных городов России. Но данному событию предшествовала захватывающая эпопея – Амурской области и Приморского края в составе России могло бы и не быть. Подробности...
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Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени

Битва с пиратами – только прикрытие большой геополитической игрыФото: "Капитан Филлипс",
Michael De Luca Productions
Беднейшее государство Африки – Сомали – вновь попало в центр внимания, а все из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь идет о браконьерстве в территориальных водах. Однако на самом деле больше всего грабит и использует Сомали совсем другая страна, мечтающая о геополитическом реванше. И это даже не Китай. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Триумф Путина

Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова триумф. Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...

Очень трудно спорить с зеркалом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
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Нас загоняют в цифровую бедность

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Все говорят о цифровом детоксе – отдыхе, очищении от гаджетов и интернета, но что-то массовым это явление никак не становится. И вряд ли в ближайшее время станет – мы уже слишком зависимы от этих прямоугольных штук. Подробности...
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              Эксперты приветствовали решение продлить эксперимент по «Доступному интернету»

              2 июля 2020, 14:30

              Текст: Оксана Борисова

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              «Ряд сервисов, которые должны быть доступны даже при отрицательном балансе на счету у абонента – это веление времени», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, комментируя продление эксперимента Минкомсвязи по «Доступному интернету».

              «Цифровой мир живет по законам коммерции и конкуренции, но есть системообразующие социальные сервисы, которые могут быть выведены из-под этого правила. Поэтому продление эксперимента – это правильный шаг. Идея проекта «Доступный интернет» революционна, и в него должны вовлечься все, кого он касается», – отмечает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

              По его словам, мнения по эксперименту пока неоднозначны. Одни выступают «за», другие – «против», третьи сомневаются. «Поэтому необходимо собрать экспертизу, точки зрения всех участников процесса – пользователей, операторов связи, контент-провайдеров, социально-государственные и коммерческие сервисы, и осуществить «перенастройку» системы по итогам этого эксперимента», – считает Плуготаренко.

              При грамотном построении и сопровождении программа «Доступный интернет» может стать мощным триггером развития отрасли, уверен эксперт. «Проект позволит увеличить базу подключенных абонентов, даст сайтам и сервисам Рунета, включенным в перечень, стимул для развития», – поясняет Плуготаренко.

              «В идеале должна быть создана схема, когда контент-провайдеры, включенные в проект, не воспринимали бы это как «общественную нагрузку». Операторам должно быть выгодно предоставление такой услуги. Таким образом возрастет использование сервисов, включенных в программу, цифровая грамотность и вовлеченность пользователей», – резюмировал эксперт.

              В свою очередь директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев счел ожидаемым продление эксперта, поскольку он «показал свою востребованность».

              «Другое дело, что операторы связи задают вопрос о компенсации выпадающих убытков. Но здесь надо рассматривать ситуацию целиком. Операторы платят деньги за рекламу, для того чтобы привлекать к себе клиентов. А подобные бесплатные сервисы могут быть точкой роста будущей абонентской базы, аудитории Интернета, что также позитивно скажется на доходах самим операторов. Поэтому в целом эта инициатива работает на дальнейшее развитие российского сегмента Интернета», – сказал Воробьев газете ВЗГЛЯД.

              Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил о том, что эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить до 31 декабря 2020 года.

              В проекте участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон», ПАО «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов. Каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более 50 тысячам уникальных пользователей.

              Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств. 

              В список ресурсов с бесплатным доступом в категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие. 

              В категории «Государственные органы и сервисы» вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства России, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие. 

              В январе президент, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.


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