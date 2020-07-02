Эксперты приветствовали решение продлить эксперимент по «Доступному интернету»

«Ряд сервисов, которые должны быть доступны даже при отрицательном балансе на счету у абонента – это веление времени», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, комментируя продление эксперимента Минкомсвязи по «Доступному интернету».

«Цифровой мир живет по законам коммерции и конкуренции, но есть системообразующие социальные сервисы, которые могут быть выведены из-под этого правила. Поэтому продление эксперимента – это правильный шаг. Идея проекта «Доступный интернет» революционна, и в него должны вовлечься все, кого он касается», – отмечает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

По его словам, мнения по эксперименту пока неоднозначны. Одни выступают «за», другие – «против», третьи сомневаются. «Поэтому необходимо собрать экспертизу, точки зрения всех участников процесса – пользователей, операторов связи, контент-провайдеров, социально-государственные и коммерческие сервисы, и осуществить «перенастройку» системы по итогам этого эксперимента», – считает Плуготаренко.

При грамотном построении и сопровождении программа «Доступный интернет» может стать мощным триггером развития отрасли, уверен эксперт. «Проект позволит увеличить базу подключенных абонентов, даст сайтам и сервисам Рунета, включенным в перечень, стимул для развития», – поясняет Плуготаренко.

«В идеале должна быть создана схема, когда контент-провайдеры, включенные в проект, не воспринимали бы это как «общественную нагрузку». Операторам должно быть выгодно предоставление такой услуги. Таким образом возрастет использование сервисов, включенных в программу, цифровая грамотность и вовлеченность пользователей», – резюмировал эксперт.

В свою очередь директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев счел ожидаемым продление эксперта, поскольку он «показал свою востребованность».

«Другое дело, что операторы связи задают вопрос о компенсации выпадающих убытков. Но здесь надо рассматривать ситуацию целиком. Операторы платят деньги за рекламу, для того чтобы привлекать к себе клиентов. А подобные бесплатные сервисы могут быть точкой роста будущей абонентской базы, аудитории Интернета, что также позитивно скажется на доходах самим операторов. Поэтому в целом эта инициатива работает на дальнейшее развитие российского сегмента Интернета», – сказал Воробьев газете ВЗГЛЯД.

Ранее глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил о том, что эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить до 31 декабря 2020 года.

В проекте участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон», ПАО «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов. Каждый из пяти крупнейших операторов связи в среднем ежемесячно предоставлял доступ по фиксированным сетям связи более 50 тысячам уникальных пользователей.

Напомним, 3 апреля президент Владимир Путин поручил правительству совместно с телекоммуникационными компаниями обеспечить гражданам бесплатный доступ к российским интернет-ресурсам, в том числе для дистанционного обучения и заказа лекарств.

В список ресурсов с бесплатным доступом в категории «Онлайн медиа и новостные агрегаторы» вошли сайты Деловой газеты «Взгляд» (vz.ru), МИА «Россия сегодня», телеканала Russia Today, «Российской газеты», сайты крупнейших телекомпаний, информагентств, газет, новостные агрегаторы «Яндекс.Новости», «Новости Mail.ru», «Рамблер/Новости» и другие.

В категории «Государственные органы и сервисы» вошло 29 ресурсов, включая сайты президента и правительства России, Госдумы и Совета Федерации, портал госуслуг и другие.

В январе президент, оглашая Послание Федеральному Собранию, предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.