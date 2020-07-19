Появились сообщения о передаче задержанных в Ливии россиян Турции

СМИ заявили, что Правительство национального согласия Ливии передало Турции двух задержанных в 2019 году россиян. МИД России не подтвердил эту информацию.

Канал «Аль-Хадас» со ссылкой на собственные источники заявил, что россияне прибыли в Стамбул в субботу, передает ТАСС.

Источник в Триполи заявил, что ПНС «приняло решение освободить их и передать в Россию через Турцию». Министр внутренних дел ПНС Фатхи Али Башага «должен был отправиться в Турцию вместе с россиянами в течение сегодняшнего дня», сказал источник.

Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев сообщил, что ливийская сторона пока не подтвердила эту информацию, передает РИА «Новости».

В МИД России также заявили, что не подтверждают освобождение россиян.

В начале июля 2019 года глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана.

По словам Малькевича, те занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

Генпрокуратура ПНС Ливии заявила, что россияне «контактировали с различными ливийскими сторонами, в том числе два раза лично встречались с Сейф аль-Исламом Каддафи», сыном Муаммара Каддафи.

18 июля 2020 года ПНС в письменной форме пообещало освободить россиян.

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