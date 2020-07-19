Мемориал жертвам фашизма в Ростове-на-Дону разрушился из-за ливней

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Московские рынки решили азербайджано-армянский конфликт

Москва оказалась в эпицентре армяно-азербайджанских событийФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Обострение ситуации на границе Азербайджана и Армении неожиданным образом затронуло столицу России. Фуры с армянскими абрикосами отказалась принимать одна из крупнейших оптовых продовольственных баз, подконтрольная выходцам из Азербайджана. Однако, в отличие от многолетнего конфликта в Закавказье, проблему в Москве урегулировали быстро и бескровно. Подробности...
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Ленин в Германии вызвал в Польше панику

Западногерманские поклонники Ленина добились установки памятника Ильичу через судФото: Caroline Seidel/dpa/picture-alliance/ТАСС
Польский представитель в Европарламенте высказала серьезные претензии к Германии. Причиной стала установка в одном из немецких городков памятника Ленину. Берлину досталось за популяризацию коммунизма и «тоталитарные традиции», а от ЕС польский политик потребовала введения запрета советской символики. Но главное в этой истории – хамский тон, который Варшава в очередной раз позволила себе по отношению к Берлину. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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России необходимо министерство пропаганды

Сергей Мардан, публицист
Отказавшись в 1991 году от идеологии, Россия просто разоружилась перед своими внешними и внутренними врагами. Так же, как за последние 20 лет Россия восстановила свою армию, стране необходимо восстановить и свою обороноспособность в области идей. Подробности...
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Нелепо выращивать помидоры на даче

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Когда ваш урожай созреет, в магазинах и на рынках то же самое, что вы вырастили с треском спины и дрожью в коленках, будет стоить сущие гроши. И цены вырастут ровно тогда, когда ваши запасы закончатся. Подробности...
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Нью-Йорк обезлюдел от перестрелок и пандемии

Виктория Авербух, журналист, Нью-Йорк
Сначала Нью-Йорк стал кластером эпидемии в стране, превратившись в «город-призрак». Потом расовые протесты с бунтами и погромами. Теперь количество погибших в перестрелках выросло на 42%, а система уголовного правосудия разваливается. Подробности...
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              Мемориал жертвам фашизма в Ростове-на-Дону разрушился из-за ливней

              19 июля 2020, 18:55

              Текст: Александра Юдина

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              Обрушение склона произошло на мемориальном комплексе «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке» в Ростове-на-Дону, городские власти устраняют повреждения, нанесенные комплексу сильными ливнями, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

              «На территории объекта культурного наследия регионального значения произошло обрушение склона между вторым и третьим пилоном, потоками воды смыло травяной покров и грунт шириной 43 метра, длиной 14 метров, глубиной 2,5 метра. Дождь смыл порядка 80 кубометров земли. Осевший грунт вымыло на надгробье, пешеходную зону «дороги скорби», на посадки можжевельника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

              Как отметила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухов, мемориал является знаковым местом не только для Ростова, но и для всей страны.

              «Поэтому склон не просто будет приведен в порядок, мы примем все необходимые меры, чтобы подобного не повторялось», – добавила она.

              Также, по ее словам, для устранения повреждений будет произведена расчистка осевшего грунта. Для выравнивания поверхности склона потребуется дополнительный грунт в объеме не менее 20 кубометров, а поверхность склона будет укреплена геосеткой.

              Кроме того, во избежание подобных разрушений по кромке склона на протяжении 450 метров необходимо установить бордюрный камень и организовать отвод воды.


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