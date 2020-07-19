Мемориал жертвам фашизма в Ростове-на-Дону разрушился из-за ливней

Обрушение склона произошло на мемориальном комплексе «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке» в Ростове-на-Дону, городские власти устраняют повреждения, нанесенные комплексу сильными ливнями, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«На территории объекта культурного наследия регионального значения произошло обрушение склона между вторым и третьим пилоном, потоками воды смыло травяной покров и грунт шириной 43 метра, длиной 14 метров, глубиной 2,5 метра. Дождь смыл порядка 80 кубометров земли. Осевший грунт вымыло на надгробье, пешеходную зону «дороги скорби», на посадки можжевельника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как отметила заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухов, мемориал является знаковым местом не только для Ростова, но и для всей страны.

«Поэтому склон не просто будет приведен в порядок, мы примем все необходимые меры, чтобы подобного не повторялось», – добавила она.

Также, по ее словам, для устранения повреждений будет произведена расчистка осевшего грунта. Для выравнивания поверхности склона потребуется дополнительный грунт в объеме не менее 20 кубометров, а поверхность склона будет укреплена геосеткой.

Кроме того, во избежание подобных разрушений по кромке склона на протяжении 450 метров необходимо установить бордюрный камень и организовать отвод воды.