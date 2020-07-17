Сафронов в СИЗО бросил курить

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, которого обвиняют в госизмене, бросил курить в СИЗО «Лефортово» и начал читать по 700 станиц книг в день, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

«Иван встретил нас в стильном пиджаке, был в хорошем настроении. Связано это было с тем, что, несмотря на обрушившиеся тяготы и невзгоды, Иван, находясь в СИЗО «Лефортово», бросил курить. Он даже не знает что делать с блоком сигарет, которые передали ему родственники», – цитирует ТАСС Мельникова.

По его словам, Сафронов также читает по 700 станиц в день – сейчас книгу «Волк с Уолл-стрит» Джордана Белфорта, а до этого читал произведения Федора Достоевского и Фрэнсиса Скотта Фицджеральда.

Кроме того, представителя ОНК добавил, что условиями содержания Сафронов удовлетворен.

Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

13 июля Сафронову предъявили обвинение в государственной измене. Вину советник главы Роскосмоса признавать отказался, заявив, что его «прессуют за заметки». Защита Сафронова обжаловала его арест.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки, а также объясняла, почему чешская разведка ценится в работе против России.

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