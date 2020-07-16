Кремль раскрыл подробности разговора Путина с президентом Ирана

Появились подробности телефонного разговора президента Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, состоявшимся по инициативе иранской стороны.

«Хасан Рухани и Владимир Путин проинформировали друг друга о принимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Условлено о продолжении сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе по линии министерств здравоохранения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что были подробно обсуждены различные аспекты выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Как подчеркнул российский лидер, СВПД остается важным соглашением, способствующим обеспечению глобальной стабильности и безопасности.

Рухани, в свою очередь, подтвердил приверженность Ирана СВПД и готовность к равноправному и конструктивному взаимодействию как со всеми его участниками, так и в рамках МАГАТЭ, а также поблагодарил Путина за последовательную российскую позицию в пользу сохранения и реализации ядерной договоренности.

Кроме того, при обмене мнениями по положению дел в Сирии лидеры отметили своевременность решений по итогам организованной 1 июля 2020 года по инициативе иранской стороны трехсторонней видеоконференции глав государств-гарантов Астанинского процесса.

Помимо прочего, лидерами был затронут ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, включая реализацию крупных совместных проектов в сфере энергетики.

Также президент Ирана поздравил Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений к Конституции.

Ранее сообщалось, что в ходе разговора Роухани подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества Тегерана, Москвы и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии.