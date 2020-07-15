Многодневные выборы в России намерены проводить без досрочного голосования

В случае проведения выборов или референдума в течение нескольких дней они будут проходить без досрочного голосования и голосования по открепительным удостоверениям, следует из поправок к законопроекту с изменениями в избирательное законодательство.

Действующее законодательство дает возможность избирателю проголосовать досрочно, если в день голосования он по уважительной причине отсутствует по месту жительства и не сможет проголосовать на своем участке. К таким причинам относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие, передает РИА «Новости».

«В случае принятия решения о проведении голосования в соответствии с настоящей статьей, голосование по открепительным удостоверениям и досрочное голосование, предусмотренное пунктом 2 статьи 65 настоящего федерального закона, не проводится», – говорится в поправке.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трех дней.

По ее словам, для решения о возможности установления двух- или трехдневного голосования на региональных выборах и довыборах в Госдуму не потребуется вносить изменения в закон.