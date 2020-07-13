Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник опустился на 17 копеек – до 70,56 рубля, курс евро вырос на 9 копеек – до 79,93 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 42,93 доллара за баррель, передает РИА «Новости».