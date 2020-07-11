Начался отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

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11 июля, суббота  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...
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Человечество пошло по пути мышей

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самцы вообще отказались от социальной борьбы и функций, и занимались только наведением красоты и чистоты шкурки, сном, едой и, по некоторым данным – однополым сексом. И в принципе стали неспособны на сильное и сложное поведение. Подробности...
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Почему битва за Британию была важна для СССР

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 10 июля 1940 года, в английском небе разгорелось напряженное многомесячное воздушное сражение. Взгляды всего мира к нему приковывал не только его размах, но и значение результата – успех или провал немецкого воздушного наступления определял путь, по которому пойдет Вторая мировая война. Подробности...
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              Начался отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

              11 июля 2020, 12:27

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Стартовал отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участникам предстоит управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе экономической ситуации.

              Конкурсанты будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Заявки на участие в конкурсе подали 11 тыс. 150 студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов страны, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

              «Больше всего регистраций мы получили из Москвы (1 тыс. 536 человек), Санкт-Петербурга (788), Приморского края (714), а также Ростовской (450), Саратовской (438) Калужской (424) и Свердловской областей (406). По итогам отборочного этапа мы сформируем итоговый рейтинг участников по федеральным округам. 100-150 лучших студентов и выпускников вузов и колледжей станут полуфиналистами конкурса, а также получат дополнительные пять баллов при поступлении в РАНХиГС. Кроме того, лучшие команды смогут принять участие в национальном чемпионате Global Management Challenge», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

              В отборочном этапе участников кубка ожидают новые смоделированные экономические ситуации, экспертные выступления участников конкурса «Лидеры России», крупных российских и международных компаний. Они продолжат серию обучающих вебинаров, которые помогут конкурсантам достичь высоких личностных и профессиональных вершин.

              В качестве приглашенных экспертов в рамках запуска отборочного этапа выступили победители конкурса управленцев «Лидеры России»: советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев и заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский. Они поздравили участников с запуском отборочного этапа кубка и пожелали им удачи.

              Лидерами по числу заявок среди вузов являются Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) (565), Саратовский государственный технический университет имени Гагарина (СГТУ) (265), Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (232).

              «Кубок «Управляй!» уже несколько лет доказывает свою эффективность как образовательный проект, который пользуется популярностью среди молодежи Санкт-Петербурга. В Северо-Западном институте управления этим летом студенты впервые защищали результаты участия в кубке в качестве учебной практики, а осенний этап проекта станет практическим элементом ряда профильных учебных дисциплин. В этом сезоне в проекте уже принимают участие около 150 наших студентов, а также сотни студентов других ведущих вузов города», – отметил директор Северо-Западного института управления президентской академии Владимир Шамахов.

              9 июля завершился образовательный этап кубка «Управляй!». В нем приняли участие более 5 тыс. студентов и выпускников вузов и колледжей страны (более 1 тыс. 250 управленческих команд). 13 июля будут подведены итоги и проведена завершающая лекция от приглашенного спикера из списка суперфиналистов конкурса «Лидеры России – 2020» Владимира Горшкова.

              «Стоит отметить, что кубок «Управляй!» позволяет развивать предпринимательское мышление и преумножать знания в экономической сфере. Работа в бизнес-симуляторе предоставляет участникам возможность на практике проверить эффективность выбранной стратегии развития предприятия и принятых управленческих решений. Ежегодно сотни участников от ведущих вузов Ростовской области принимают участие в кубке. Организации и предприятия региона всегда рады видеть всех участников кубка, независимо от результата, в качестве своих сотрудников», – отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко

              Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что «кубок по менеджменту «Управляй!» является прекрасной платформой для подготовки к началу карьеры».

              «Участники развивают практические навыки, а также имеют возможность на очных этапах познакомиться с будущими работодателями и получить приглашение на стажировку или работу. Окружные полуфиналы проекта неоднократно проходили в Екатеринбурге, и мы наблюдали как, по оценке представителей компаний, студенты вузов нашего региона оказывались в верхних строчках рейтинга. Неудивительно, что и в этом сезоне, несмотря на непростое время, сотни студентов ведущих вузов Среднего Урала подали заявки для участия в проекте», – добавил он.

              По мнению исполняющего обязанности руководителя агентства проектного управления администрации Приморского края, победителя конкурса управленцев «Лидеры России» Николая Стецко, «преимущество кубка «Управляй!», в первую очередь, заключается в том, что участники практически с нуля самостоятельно разрабатывают стратегию развития предприятия, распределяют роли в команде, прокачивают свои лидерские качества, учатся не сдаваться и идти дальше».

              «Большим преимуществом проекта является то, что в качестве экспертов в кубке представлены лучшие управленцы страны – победители и суперфиналисты конкурса «Лидеры России», которые понимают, с какими трудностями сталкиваются молодые люди в начале карьеры и могут подсказать им правильную траекторию профессионального развития», – сказал Стецко.

              По словам руководителя кубка по менеджменту «Управляй!», директора института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслава Шоптенко, «в этом году совместно с Министерством Просвещения России и WorldSkills Russia мы дополнительно сфокусировались на привлечении студентов и выпускников средних профессиональных учреждений».

              «У нас получилось достичь отметки в более 800 регистраций. Мы заметили, что во втором сезоне кубка участники из колледжей достигали довольно высоких результатов и составляли серьезную конкуренцию представителям высших учебных заведений. Наша команда с большой радостью приветствует эту аудиторию, которая часто моложе студентов вузов, но от этого не менее результативная», – сказал Шоптенко.

              Победители первого сезона кубка по менеджменту «Управляй!» – международный менеджер-стажер в финансах компании British American Tobacco Никита Поляков, куратор проектов ФЭСН РАНХиГС Михаил Вишнивецкий и консультант по налогообложению в финансовом секторе компании KPMG Михаил Нюсхаев. Они рассказали о своем опыте участия в проекте и поделились секретами успеха.

              Цель Кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат.

              Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент будет сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.

              Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».


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