Начался отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

Стартовал отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участникам предстоит управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе экономической ситуации.

Конкурсанты будут выполнять максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимать стратегические решения. Заявки на участие в конкурсе подали 11 тыс. 150 студентов и выпускников вузов и колледжей из всех регионов страны, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Больше всего регистраций мы получили из Москвы (1 тыс. 536 человек), Санкт-Петербурга (788), Приморского края (714), а также Ростовской (450), Саратовской (438) Калужской (424) и Свердловской областей (406). По итогам отборочного этапа мы сформируем итоговый рейтинг участников по федеральным округам. 100-150 лучших студентов и выпускников вузов и колледжей станут полуфиналистами конкурса, а также получат дополнительные пять баллов при поступлении в РАНХиГС. Кроме того, лучшие команды смогут принять участие в национальном чемпионате Global Management Challenge», – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

В отборочном этапе участников кубка ожидают новые смоделированные экономические ситуации, экспертные выступления участников конкурса «Лидеры России», крупных российских и международных компаний. Они продолжат серию обучающих вебинаров, которые помогут конкурсантам достичь высоких личностных и профессиональных вершин.

В качестве приглашенных экспертов в рамках запуска отборочного этапа выступили победители конкурса управленцев «Лидеры России»: советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев и заместитель главного врача сети клиник «Скандинавия» Владимир Остроменский. Они поздравили участников с запуском отборочного этапа кубка и пожелали им удачи.

Лидерами по числу заявок среди вузов являются Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) (565), Саратовский государственный технический университет имени Гагарина (СГТУ) (265), Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (232).

«Кубок «Управляй!» уже несколько лет доказывает свою эффективность как образовательный проект, который пользуется популярностью среди молодежи Санкт-Петербурга. В Северо-Западном институте управления этим летом студенты впервые защищали результаты участия в кубке в качестве учебной практики, а осенний этап проекта станет практическим элементом ряда профильных учебных дисциплин. В этом сезоне в проекте уже принимают участие около 150 наших студентов, а также сотни студентов других ведущих вузов города», – отметил директор Северо-Западного института управления президентской академии Владимир Шамахов.

9 июля завершился образовательный этап кубка «Управляй!». В нем приняли участие более 5 тыс. студентов и выпускников вузов и колледжей страны (более 1 тыс. 250 управленческих команд). 13 июля будут подведены итоги и проведена завершающая лекция от приглашенного спикера из списка суперфиналистов конкурса «Лидеры России – 2020» Владимира Горшкова.

«Стоит отметить, что кубок «Управляй!» позволяет развивать предпринимательское мышление и преумножать знания в экономической сфере. Работа в бизнес-симуляторе предоставляет участникам возможность на практике проверить эффективность выбранной стратегии развития предприятия и принятых управленческих решений. Ежегодно сотни участников от ведущих вузов Ростовской области принимают участие в кубке. Организации и предприятия региона всегда рады видеть всех участников кубка, независимо от результата, в качестве своих сотрудников», – отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что «кубок по менеджменту «Управляй!» является прекрасной платформой для подготовки к началу карьеры».

«Участники развивают практические навыки, а также имеют возможность на очных этапах познакомиться с будущими работодателями и получить приглашение на стажировку или работу. Окружные полуфиналы проекта неоднократно проходили в Екатеринбурге, и мы наблюдали как, по оценке представителей компаний, студенты вузов нашего региона оказывались в верхних строчках рейтинга. Неудивительно, что и в этом сезоне, несмотря на непростое время, сотни студентов ведущих вузов Среднего Урала подали заявки для участия в проекте», – добавил он.

По мнению исполняющего обязанности руководителя агентства проектного управления администрации Приморского края, победителя конкурса управленцев «Лидеры России» Николая Стецко, «преимущество кубка «Управляй!», в первую очередь, заключается в том, что участники практически с нуля самостоятельно разрабатывают стратегию развития предприятия, распределяют роли в команде, прокачивают свои лидерские качества, учатся не сдаваться и идти дальше».

«Большим преимуществом проекта является то, что в качестве экспертов в кубке представлены лучшие управленцы страны – победители и суперфиналисты конкурса «Лидеры России», которые понимают, с какими трудностями сталкиваются молодые люди в начале карьеры и могут подсказать им правильную траекторию профессионального развития», – сказал Стецко.

По словам руководителя кубка по менеджменту «Управляй!», директора института организационного развития и стратегических инициатив РАНХиГС Вячеслава Шоптенко, «в этом году совместно с Министерством Просвещения России и WorldSkills Russia мы дополнительно сфокусировались на привлечении студентов и выпускников средних профессиональных учреждений».

«У нас получилось достичь отметки в более 800 регистраций. Мы заметили, что во втором сезоне кубка участники из колледжей достигали довольно высоких результатов и составляли серьезную конкуренцию представителям высших учебных заведений. Наша команда с большой радостью приветствует эту аудиторию, которая часто моложе студентов вузов, но от этого не менее результативная», – сказал Шоптенко.

Победители первого сезона кубка по менеджменту «Управляй!» – международный менеджер-стажер в финансах компании British American Tobacco Никита Поляков, куратор проектов ФЭСН РАНХиГС Михаил Вишнивецкий и консультант по налогообложению в финансовом секторе компании KPMG Михаил Нюсхаев. Они рассказали о своем опыте участия в проекте и поделились секретами успеха.

Цель Кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. Кубок поддерживает внедрение современных практико-ориентированных образовательных технологий и учитывает необходимость перехода на дистанционный формат.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент будет сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях. Вузы смогут использовать участие студентов в кубке как альтернативу прохождения учебной практики, а также применять технологию бизнес-симулятора в образовательном процессе для профильных дисциплин.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».