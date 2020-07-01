Акинфеев попал в шестерку лучших вратарей мира по числу «сухих» матчей

Голкипер московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев занял шестую строчку в рейтинге вратарей мира по числу матчей без пропущенных голов за последние 20 лет, следует из данных сайта Give Me Sport.

Возглавил рейтинг голкиперов по количеству «сухих» матчей испанец Икер Касильяс (439). На втором месте находится итальянец Джанлуиджи Буффон (420). Замкнул лидирующую тройку чешский голкипер Петр Чех (391). Четвертое и пятое места заняли испанец Пепе Рейна (343) и немец Мануэль Нойер (327), передает «Интерфакс».

Акинфеев занял шестое место. За последние 20 лет россиянин провел 316 «сухих» игр. По этому показателю он обошел нидерландца Эдвина ван дер Сара (266 «сухих» матчей, восьмое место) и испанца Виктора Вальдеса (260, девятое), уточняет Чемпионат.com.

Акинфеев дебютировал в основном составе ЦСКА в 2003 году в 16-летнем возрасте. В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз становился чемпионом России, в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. С 2004 по 2018 год он защищал ворота сборной России. В составе сборной России он завоевал бронзу Евро-2008. После ЧМ-2018, где россияне дошли до четвертьфинала, он заявил о прекращении выступлений за национальную команду.

В нынешнем сезоне чемпионата России Акинфеев принял участие в 25 матчах, пропустив 26 голов.