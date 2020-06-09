Эксперт предсказал падение популярности Пашиняна после отставок в силовых ведомствах Армении

Главы сразу трех силовых ведомств уволены по надуманной причине, большинство армян такие действия не одобрит. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин, комментируя решение премьера Армении Пашиняна наказать сразу трех главных силовиков из-за нарушения карантина.

«Большинство жителей Армении не поддержат последнюю серию отставок, потому что в обществе достаточно серьезный раскол. Популярность премьера падает уже несколько месяцев, – сказал гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. – Падение популярности вызвано неуклюжими действиями Пашиняна во время пандемии, а также из-за неэффективной кадровой политики. Премьер то назначает министров, то достаточно скоро увольняет. В маленькой стране обиды нарастают быстро. Усиливаются оппозиционные настроения в альтернативных элитных группах из окружения экс-президента Сержа Саргсяна».

По словам Лепехина, министры из команды Саргсяна, потерявшего власть два года назад, а также активисты его Республиканской партии «никуда не делись» и настроены на реванш, они следят за каждым промахом Пашиняна. «Возникает угроза аппаратного заговора, консолидации групп, которые могут провернуть с нынешним премьер-министром такую же примерно ситуацию, которую он провернул против Саргсяна. Поэтому последние кадровые решения объясняются не претензиями к работе Генштаба, а именно этим напряжением. В правительстве нарастает кадровая чехарда, а в экономике, к сожалению, нет реальных успехов», – отметил политолог.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил руководителей Генштаба Артака Давтяна, Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и полиции Армана Саркисяна. Правда, позже он не исключил, что уволенные еще продолжат «свое служение Армении и армянскому народу». Отметим, что уволенный начальник Генштаба занимал свой пост более двух лет, то двое других руководителей не продержались в своих креслах и трех месяцев.

Как передает Sputnik, новым начальником Генштаба назначен Оник Гаспарян, директором Службы нацбезопасности – Аргишти Кярамян, а главой полиции – Ваге Казарян.

Поводом для серийной отставки стало то, что в воскресенье все трое присутствовали на свадьбе сына Давтяна, нарушив тем самым запрет массовых мероприятий. Как сообщала газета «Гапарак», на свадьбу собралась сотня гостей. «Я, конечно, желаю счастья всем новобрачным, в том числе и сыну Давтяна. Надеюсь, в их семье все будет хорошо. В кризисных ситуациях иногда смешиваются человеческие, дружеские и рабочие отношения и нужно принимать резкие решения. Настает момент, когда дисциплина и верность слову главы государства становится приоритетом», – заявил Пашинян.

По его словам, в создавшихся условиях топ-чиновники должны на собственном примере показать гражданам, что значит дисциплина и помочь соотечественникам преодолеть коронавирусный кризис.

В начале июня сам Пашинян заразился коронавирусом, но с тех пор уже поправился. Также положительный тест на коронавирус оказался у членов его семьи. В целом, эпидемия в республике пока лишь нарастает. Как признался премьер в минувшие выходные, Армения «оказалась в аду».

Лепехин назвал увольнение под предлогом нарушения силовиками ограничительных мер из-за коронавируса чрезмерной мерой. По его мнению, в качестве наказания за нарушение карантина Пашинян мог бы ограничиться выговором или штрафом. «Когда идет политическая борьба, используются любые поводы осуществить рокировку», – считает собеседник.

По словам Лепехина, еще полгода назад эксперты позитивно оценивали председательство Армении в ЕАЭС, хвалили за грамотное использование экономических преимуществ Евразийского экономического союза и за отказ идти на поводу Международного валютного фонда, что позволило Еревану не влезать в кредиты. Но дальше дело не пошло и у нынешнего кабинета министров, к примеру, до сих пор нет экономической программы, посетовал эксперт.

«Новой повестки дня не выработано. Негативный вектор из-за коронавируса добавил обществу нервозности. Такая ситуация неопределенности характерна для многих постсоветских стран, но для Армении в особенности, поскольку страна очень зависима от отношений с Россией, Ираном и Азербайджаном», – подытожил Лепехин.