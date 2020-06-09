Эксперт предсказал падение популярности Пашиняна после отставок в силовых ведомствах Армении

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 23:02  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? И какого наказания он заслуживает? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...
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Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

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              Эксперт предсказал падение популярности Пашиняна после отставок в силовых ведомствах Армении

                 9 июня 2020, 22:52
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Анастасия Куликова

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              Главы сразу трех силовых ведомств уволены по надуманной причине, большинство армян такие действия не одобрит. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин, комментируя решение премьера Армении Пашиняна наказать сразу трех главных силовиков из-за нарушения карантина.

              «Большинство жителей Армении не поддержат последнюю серию отставок, потому что в обществе достаточно серьезный раскол. Популярность премьера падает уже несколько месяцев, – сказал гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин. – Падение популярности вызвано неуклюжими действиями Пашиняна во время пандемии, а также из-за неэффективной кадровой политики. Премьер то назначает министров, то достаточно скоро увольняет. В маленькой стране обиды нарастают быстро. Усиливаются оппозиционные настроения в альтернативных элитных группах из окружения экс-президента Сержа Саргсяна».

              По словам Лепехина, министры из команды Саргсяна, потерявшего власть два года назад, а также активисты его Республиканской партии «никуда не делись» и настроены на реванш, они следят за каждым промахом Пашиняна. «Возникает угроза аппаратного заговора, консолидации групп, которые могут провернуть с нынешним премьер-министром такую же примерно ситуацию, которую он провернул против Саргсяна. Поэтому последние кадровые решения объясняются не претензиями к работе Генштаба, а именно этим напряжением. В правительстве нарастает кадровая чехарда, а в экономике, к сожалению, нет  реальных успехов», – отметил политолог.

              Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил руководителей Генштаба Артака Давтяна, Службы национальной безопасности Эдуарда Мартиросяна и полиции Армана Саркисяна. Правда, позже он не исключил, что уволенные еще продолжат «свое служение Армении и армянскому народу». Отметим, что уволенный начальник Генштаба занимал свой пост более двух лет, то двое других руководителей не продержались в своих креслах и трех месяцев.

              Как передает Sputnik, новым начальником Генштаба назначен Оник Гаспарян, директором Службы нацбезопасности – Аргишти Кярамян, а главой полиции – Ваге Казарян.

              Поводом для серийной отставки стало то, что в воскресенье все трое присутствовали на свадьбе сына Давтяна, нарушив тем самым запрет массовых мероприятий. Как сообщала газета «Гапарак», на свадьбу собралась сотня гостей. «Я, конечно, желаю счастья всем новобрачным, в том числе и сыну Давтяна. Надеюсь, в их семье все будет хорошо. В кризисных ситуациях иногда смешиваются человеческие, дружеские и рабочие отношения и нужно принимать резкие решения. Настает момент, когда дисциплина и верность слову главы государства становится приоритетом», – заявил Пашинян.

              По его словам, в создавшихся условиях топ-чиновники должны на собственном примере показать гражданам, что значит дисциплина и помочь соотечественникам преодолеть коронавирусный кризис.

              В начале июня сам Пашинян заразился коронавирусом, но с тех пор уже поправился. Также положительный тест на коронавирус оказался у членов его семьи. В целом, эпидемия в республике пока лишь нарастает. Как признался премьер в минувшие выходные, Армения «оказалась в аду».

              Лепехин назвал увольнение под предлогом нарушения силовиками ограничительных мер из-за коронавируса чрезмерной мерой. По его мнению, в качестве наказания за нарушение карантина Пашинян мог бы ограничиться выговором или штрафом. «Когда идет политическая борьба, используются любые поводы осуществить рокировку», – считает собеседник.

              По словам Лепехина, еще полгода назад эксперты позитивно оценивали председательство Армении в ЕАЭС, хвалили за грамотное использование экономических преимуществ Евразийского экономического союза и за отказ идти на поводу Международного валютного фонда, что позволило Еревану не влезать в кредиты. Но дальше дело не пошло и у нынешнего кабинета министров, к примеру, до сих пор нет экономической программы, посетовал эксперт.

              «Новой повестки дня не выработано. Негативный вектор из-за коронавируса добавил обществу нервозности. Такая ситуация неопределенности характерна для многих постсоветских стран, но для Армении в особенности, поскольку страна очень зависима от отношений с Россией, Ираном и Азербайджаном», – подытожил Лепехин.


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