Эксперт: В штабе Навального создали фейковую петицию от имени членов УИК

Сторонники Навального всерьез думают, что своими нелепыми фейками они создают «стресс для власти». Об этом заявил газете ВЗГЛЯД юрист, член ОП Илья Ремесло. Ранее он обнаружил, что «петиция членов УИК» об отказе участвовать в голосовании 1 июля на самом деле создана московским штабом блогера.

«Меня не удивляет, что в штабе Навального решили создать фейковую петицию как бы от членов участковых избирательных комиссий (УИК). У этих людей все фейковое. Это люди, которые занимаются фейковыми общественными кампаниями. Уже были фейковые пожертвования, когда они уверяли, что это студенты дают им по 500 рублей, а в реальности сами вносили по несколько десятков миллионов. Этот факт, кстати, был зафиксирован в документах судебного дела», – напомнил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

Анекдотична ситуация, при которой соратник Навального, начальник его штаба Леонид Волков был пойман своими же подписчиками в Twitter. Пойман в тот момент, когда он лично редактировал текст «петиции», отметил Ремесло.

«Волкову говорят в лицо: «Ты же сейчас редактируешь документ», а Волков отвечает: «Я просто читаю». Но подписчикам видно по состоянию курсора, Волков редактирует. Человек даже не смущается. То есть люди говорят, что этот документ опубликовали члены участковых избирательных комиссий, а сами вносят изменения в него буквально на ходу! Сперва это нечто редактирует Олег Степанов, начальник московского штаба Навального, а потом к составлению «петиции» подключился и Александр Шепелев, SMMщик Навального. Шепелев вмешался в текст и начал что-то лихорадочно поправлять там уже после того, как я опубликовал свой пост. Это так наивно!» – отмечает Ремесло.

Ранее Ремесло сообщил в своем Telegram-канале о том, что «петиция» членов УИК об отказе участвовать в голосовании о поправках в Конституцию на самом деле была создана в московском штабом блогера Алексея Навального, а точнее – руководителем штаба Олегом Степановым, что следует из технических данных (свойств) самого документа. Подписчики Волкова также заметили, что текст «петиции» после Степанова редактировал соратник Навального Леонид Волков (они обратили внимание на выделение курсором его имени в тексте Google-документа). После того, как Ремесло придал этим фактам огласку, правки в фейковую петицию вносил уже SMMщик штаба Александр Шепелев. Также Ремесло обратил внимание на тот факт, что форма сбора подписей под письмом никак не защищена и любой желающий мог подписаться под «воззванием».

Юрист подчеркивает, что ответственность за распространение подобного документа сторонники Навального вряд ли понесут, так как «петиция» составлена от лица анонимных физических лиц, якобы состоящих в УИК. «Никто не проверял, реальные это лица или нет. В форме отправки подписи тоже никто не спрашивает, кто ты такой, не спрашивает никаких документов, подтверждающих полномочия. Там что, и уборщица Фонда борьбы с коррупцией тоже может вносить изменения?», – задается вопросом Ремесло в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

«Навальный и его сторонники стремятся, чтобы власть «напряглась» и вместо подготовки к голосованию по поправкам к Конституции начала бы лихорадочно решать несуществующие проблемы с УИКами. Волков так и написал: нужно создавать стресс для власти. И они всерьез думают, что такими нелепыми действиями создают какое-то напряжение», – иронизирует член ОП.

Появление фейковой петиции якобы от имени членов УИКов юрист назвал продолжением «бурной имитационной деятельности – возможно, по освоению, зарубежных грантов». «Это очень смешно. Люди не могут сделать нормально даже такую элементарщину и «палятся» на глупых вещах», – считает юрист.