Эксперт: В штабе Навального создали фейковую петицию от имени членов УИК

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9 июня, вторник  |  Последнее обновление — 19:17  |  vz.ru
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«Сухой Суперджет» хотят заменить советским самолетом

Первый гражданский самолет, созданный с нуля в современной РоссииФото: Leonid Faerberg/Transport Photo
Images/Global Look Press
В России предложили замену самолету Sukhoi Superjet 100. На эту роль выдвинут давно забытый проект лайнера Ту-334. В Совете Федерации нашли ряд преимуществ «Ту» по сравнению с «Суперджетом». Действительно ли первый разработанный в современной России самолет проигрывает лайнеру советской разработки? Подробности...
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Правительство Лукашенко возглавил торговец оружием

Назначив куратора ВПК Головченко премьером, Лукашенко сделал ставку на силовиковФото: president.gov.by
Правительство Белоруссии возглавил Роман Головченко – куратор ВПК, обладающий тесными связями с китайским и арабским оружейным лобби. Лукашенко уже объявил ему главную задачу – это снижение зависимости от России. Головченко для этого идеально подходит: в последние годы именно он помогал снижать Минску зависимость от Москвы в оружейной и нефтяной сферах.  Подробности...
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Какого наказания заслуживает Михаил Ефремов

Лобовое столкновение не оставило шанса водителю встречного автомобиляФото: Автодайджест/Youtube
Смертельное ДТП в Москве, устроенное пьяным актером Михаилом Ефремовым, возобновило ряд традиционных для России споров. Популярность артиста является смягчающим или отягчающим преступление обстоятельством? Какого наказания он заслуживает? И можно ли было предотвратить эту трагедию какими-либо поправками в законодательство? Подробности...
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Почему украинцы считают, что побеждают Россию

Представления о положении России у многих жителей Украины крайне далеки от реальостиФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне парадоксальными – по крайней мере, с российской точки зрения – оказались результаты недавнего социального опроса, проведенного на Украине. Большинство жителей страны считают, что Россию в противостоянии с Украиной ждет неизбежное поражение. И все же появлению таких шапкозакидательских настроений есть вполне логичное объяснение. Подробности...
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Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Норильская экологическая катастрофа стала одной из самых масштабных в истории АрктикиФото: Денис Кожевников/ТАСС
В Норильске объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: в результате разгерметизации огромной цистерны местной ТЭЦ в две местных реки попало 20 тысяч тонн дизтоплива. Компания-владелец емкости для топлива считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления. Впрочем, некоторые экологи считают, что изменение климата тут ни при чем. Подробности...
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В США продолжается война между Севером и Югом

Владимир Можегов, публицист
Доверчивые негры были обмануты шустрыми янки. Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где остается и поныне. Подробности...

Кто хочет «обнулить» Россию

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас. А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. Подробности...
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Преступная мерзость актера Ефремова

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Здесь нет места политике. Оппозиционер или «охранитель». Либерал или государственник. Есть закон. Нравится или нет, устроил пьяную аварию – будешь отвечать. И очень жестко. Подробности...
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      Актер Михаил Ефремов сел пьяный за руль и спровоцировал смертельное ДТП

      Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением актера Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Поскольку Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит до 12 лет лишения свободы
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      Скончался актер Михаил Кокшенов

      На 84-м году жизни скончался знаменитый советский и российский актер Михаил Кокшенов, запомнившийся зрителям прежде всего своими комедийными ролями. На его счету более 130 фильмов и сериалов, в числе которых «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
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      Илон Маск вернул США в пилотируемую космонавтику

      В субботу ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Запуск был осуществлен со второй попытки: в минувшую среду старт был отменен за 17 минут до расчетного времени из-за неблагоприятных погодных условий
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          Считаете ли вы допустимым условный срок в качестве наказания для Михаила Ефремова, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом?
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          • Да, реальный срок – слишком суровое наказание для актера

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              Эксперт: В штабе Навального создали фейковую петицию от имени членов УИК

              9 июня 2020, 18:57

              Текст: Андрей Резчиков

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              Сторонники Навального всерьез думают, что своими нелепыми фейками они создают «стресс для власти». Об этом заявил газете ВЗГЛЯД юрист, член ОП Илья Ремесло. Ранее он обнаружил, что «петиция членов УИК» об отказе участвовать в голосовании 1 июля на самом деле создана московским штабом блогера.

              «Меня не удивляет, что в штабе Навального решили создать фейковую петицию как бы от членов участковых избирательных комиссий (УИК). У этих людей все фейковое. Это люди, которые занимаются фейковыми общественными кампаниями. Уже были фейковые пожертвования, когда они уверяли, что это студенты дают им по 500 рублей, а в реальности сами вносили по несколько десятков миллионов. Этот факт, кстати, был зафиксирован в документах судебного дела», – напомнил член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло.

              Анекдотична ситуация, при которой соратник Навального, начальник его штаба Леонид Волков был пойман своими же подписчиками в Twitter. Пойман в тот момент, когда он лично редактировал текст «петиции», отметил Ремесло.

              «Волкову говорят в лицо: «Ты же сейчас редактируешь документ», а Волков отвечает: «Я просто читаю». Но подписчикам видно по состоянию курсора,  Волков редактирует. Человек даже не смущается. То есть люди говорят, что этот документ опубликовали члены участковых избирательных комиссий, а сами вносят изменения в него буквально на ходу!  Сперва это нечто редактирует Олег Степанов, начальник московского штаба Навального, а потом к составлению «петиции» подключился и Александр Шепелев, SMMщик Навального. Шепелев вмешался в текст и начал что-то лихорадочно поправлять там уже после того, как я опубликовал свой пост. Это так наивно!» – отмечает Ремесло.

              Ранее Ремесло сообщил в своем Telegram-канале о том, что  «петиция» членов УИК об отказе участвовать в голосовании о поправках в Конституцию на самом деле была создана в московском штабом блогера Алексея Навального, а точнее – руководителем штаба Олегом Степановым, что следует из технических данных (свойств) самого документа. Подписчики Волкова также заметили, что текст «петиции» после Степанова редактировал соратник Навального Леонид Волков (они обратили внимание на выделение курсором его имени в тексте Google-документа). После того, как Ремесло придал этим фактам огласку, правки в фейковую петицию вносил уже SMMщик штаба Александр Шепелев. Также Ремесло обратил внимание на тот факт, что форма сбора подписей под письмом никак не защищена и любой желающий мог подписаться под «воззванием».

              Юрист подчеркивает, что ответственность за распространение подобного документа сторонники Навального вряд ли понесут, так как «петиция» составлена от лица анонимных физических лиц, якобы состоящих в УИК. «Никто не проверял, реальные это лица или нет. В форме отправки подписи тоже никто не спрашивает, кто ты такой, не спрашивает никаких документов, подтверждающих полномочия. Там что, и уборщица Фонда борьбы с коррупцией тоже может вносить изменения?», – задается вопросом Ремесло в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

              «Навальный и его сторонники стремятся, чтобы власть «напряглась» и вместо подготовки к голосованию по поправкам к Конституции начала бы лихорадочно решать несуществующие проблемы с УИКами. Волков так и написал: нужно создавать стресс для власти. И они всерьез думают, что такими нелепыми действиями создают какое-то напряжение», – иронизирует член ОП.

              Появление фейковой петиции якобы от имени членов УИКов юрист назвал продолжением «бурной имитационной деятельности – возможно, по освоению, зарубежных грантов». «Это очень смешно. Люди не могут сделать нормально даже такую элементарщину и «палятся» на глупых вещах», – считает юрист.


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