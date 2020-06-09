Названа цена летних туров по России

Федеральное агентство по туризму приняло участие в формировании новых доступных пакетных туров по России, где комплексная стоимость путешествия начинается от 10 тыс. рублей за недельный пакет на одного человека, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

Догузова, комментируя итоги совещания у премьер-министра России Михаила Мишустина, посвященного развитию туризма, отметила, что одной из ключевых задач Ростуризма на это лето остается запуск новых доступных маршрутов и направлений для граждан, помимо традиционного юга страны, передает РИА «Новости».

По ее словам, в данный момент уже имеется договоренность о первом запуске чартерной перевозки в Калининградскую область начиная с июля.

«Цены будут начинаться от 10 тыс. рублей за недельный отдых на одного человека. Мы договорились о запуске чартеров в Республику Бурятия, на озеро Байкал. Там стоимость будет начинаться от 30 тыс. рублей за недельный тур», – продолжила глава Ростуризма.

Она сообщила о первом варианте запуска чартеров в Республику Хакасия, где цены пакетного тура будут начинаться от 35 тыс. рублей за неделю на человека. Кроме того, станет доступнее и Республика Алтай, куда можно будет отправиться по цене от 25 тыс. рублей на недельный отдых на одного человека. При этом в стоимость тура будут входить проживание в гостинице, перелет и экскурсионная программа на выбор.

«Мы продолжаем работу по формированию новых доступных предложений и надеемся на то, что удастся запустить еще хотя бы десяток интересных пакетных предложений для наших граждан и делать все возможное, чтобы россияне как можно более комфортно, безопасно, интересно и доступно смогли отдохнуть на территории нашей страны», – резюмировала Догузова.

Ранее Догузова выразила надежду, что с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по стране, соблюдая при этом все меры безопасности.

Напомним, в понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.