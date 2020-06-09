Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила надежду, что с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по стране, соблюдая при этом все меры безопасности.

«Чуть меньше, чем в половине регионов начали открываться гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Вчера первых гостей начала принимать Белокуриха в Алтайском крае», – сказала Догузова, передает РИА «Новости».

Она обратила внимание на то, что информация постоянно меняется, обновляется, а ограничения снимаются.

«В целом мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт, и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне свободно смогут путешествовать по нашей стране, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», – сообщила глава ведомства.

В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон.

В мае глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс стать одной из ведущих туристических держав.